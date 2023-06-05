被炒後今日將現身　林作死撐有文化差異：會捲土重來

被稱「香港抽水王」嘅前大律師林作，尋日（4日）因以荷里活廣場謀殺案涉案疑兇造型兜售標明「逃跑一流」嘅同款二手波鞋，而引火自焚，遭任職嘅保險公司炒魷，連前度麥明詩及現任女友裕美都幫理不幫親。尋日佢就去咗球場踢波散心，稍後再現身有「貓貓校監」之稱網紅（KOL）嘅呂校長網上節目，又宣布今日（5日）舉行記招，以第一身交代最新進展。

而佢喺呂校長節目中，先被呂校長質疑冇同理心、同情心等，林作指自己冇帶頭引發各類事件爭議，自己通常都只係代人發聲，而佢嘅發言都係喺無傷大雅、並不是大是大非嘅嘢上面。自己絕對有同理心、同情心，佢唔會公開去表示自己嘅傷心、對亡者留言「RIP」等，係虛偽行為。今次被炒事件，技術層面上佢並唔係被炒，而係公司唔再同自己合作，自己亦冇嬲。

對於今次嘅波鞋抽水事件，佢Del post係受「高人指點」，呢個做法唔係龜縮，反而會引起大眾關注。而佢今次係同香港大部份人有文化差異，自己熱衷「Black humour（黑色幽默）」，只係依家香港文化上大家接受唔到，冇意冒犯任何人。

佢續稱未必唔再做保險，唔怕冇客，加上佢自己瓣數多，亦有做從商培訓導師等，有好多機遇，更會考慮做棟篤笑。最後佢就叫大家拭目以待，會捲土重來，亦多謝大家咁留意佢，做佢米飯班主。