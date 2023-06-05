林奕匡簽唱片簽到軟　預告下一個粉絲圑更激

歌手林奕匡（Phil）日前和粉絲圑齊亮相ViuTV節目《粉絲福利署》時，如被「罰抄」一樣，摩打手為粉絲簽唱片簽到軟外，最開心可算是寓工作於聯誼，跟支持他多年的粉絲傾偈、互相問好，他說在整個節目中：「最難忘係我曾經講過，如果攞到第一首冠軍歌，就請大家食雪糕，點知真係實現到，所以大家一齊食雪糕當慶祝。」他又預告下一個粉絲圑更激，就是到便利店「嘟」爆智能卡，以兌現他的承諾。

另外，其藝人太太李靄璣（Rikko）出席藝術展，有幸跟兩位已故戴安娜王妃的雙胞胎姪女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer見面及聚餐，她說：「佢哋氣質非凡，非常親切友善。」又謂早前終於可返回加拿大娘家，跟4年沒見的親友見面兼充電，她說：「疫情期間，一直睡得唔好又無胃口，但返加拿大短短10幾日，每日都幾乎係唔化妝，着樸素舒適嘅衫，陪家中隻狗去唔同嘅公園，或者海邊、行山散步，真係好治愈嘅旅程，發覺身體時鐘好似reset咗一樣 ，有番胃口，我諗我係太homesick。」

近日返港的她將再投入工作，除要為港台主持全新電視節目外，又要兼顧畫展、公關及司儀等範疇，不過有信心可以應付：「休養生息完，返到港特別有衝勁，希望把握追番疫情時錯失嘅時間，努力工作實現番目標。」問到連打4份工，老公Phil可會「詐型」沒時間相聚？她冧爆謂：「老公好支持我，況且佢都要忙籌備新歌。」