【銀河之旅大抽獎】贏取「澳門銀河」暢遊體驗

【特約報道】想享受「澳門銀河™」之旅？立即參加中國平安網上保險嘅激荀大抽獎，豐富獎品總值超過港幣50萬，一齊Chill住歎世界！

大獎共有3份，每份獎品包括澳門悦榕庄悦尊泉悦套房住宿一晚（價值約澳門幣17,121元）、住宿期間無限次暢玩天浪淘園及「澳門銀河」餐飲券（價值澳門幣1,000元）。澳門悦榕庄悦尊泉悦套房 - 160平方米套房，透過落地玻璃窗欣賞城市風光的瑰麗景致。套房齊備私人泳池，設有圓形深浸式浴缸，巧妙融合經典的東方元素與現代套房佈局設計。

二獎共有10份，每份獎品包括澳門悦榕庄路氹泉悦套房住宿一晚（價值約澳門幣10,221元）、住宿期間無限次暢玩天浪淘園及「澳門銀河」餐飲券（價值澳門幣1,000元）。澳門悦榕庄路氹泉悦套房 - 100平方米，豪華睡房，寬敞客廳，寬大的悦心池，盡覽天浪淘園及路氹城無敵景致，定造木製浴缸及裝飾奢華的浴室，為此寧謐幽居賦予更多迷人魅力。

三獎共有70份，每份獎品包括「銀河酒店™」豪華大床客房（城市景觀）住宿一晚（價值約澳門幣5,736元）及住宿期間無限次暢玩天浪淘園。「銀河酒店」豪華大床客房（城市景觀）- 集高雅的建築、獨特的格調於一身，配合各種最新的室內陳設，可盡享路氹城絕佳景觀，為賓客帶來殿堂級的難忘住宿享受。

中獎入住即可免費暢玩的「天浪淘園」面積廣達75,000平方米，設有多個精彩遊樂項目，包括全球最長、達575米的空中激流，能掀起高達1.5米人造海浪的空中衝浪池以及全長150米的白沙灘！至於大獎及二獎包含的「澳門銀河」餐飲券更可於「澳門銀河」超過60間餐廳使用。

▪️活動日期：2023年6月1日至7月31日

▪️活動對象：於活動期內成功投保或續保任何中國平安網上保險的客戶

▪️參加方法：前往中國平安網上保險網站 www.pingan.com.hk 成功投保或續保任何網上保險，例如汽車保險、旅遊保險等。

▪️抽獎機制：每份合資格的有效保單可自動獲得1次抽獎機會

▪️抽獎結果：所有抽獎結果將於2023年8月10日於星島日報及英文虎報（The Standard）刊登，並於「中國平安（香港）」Facebook專頁內公佈，得獎者將於抽獎結果公佈後的3個工作天內個別收到電郵通知。

▪️獎品領獎方法：所有獎品須由得獎者親身於指定日期內前往指定地點領取獎品及簽收得獎確認聲明書，並於領獎時出示身份證供本公司職員核對身份。得獎者同意遵守領獎信上及獎品供應商所列明有關獎品之各項條款及細則。如未有於指定期限內領獎，將視作放棄獎品。領獎詳情請參閱領獎信。

▪️獎品兌換期限：所有獎品須於2023年9月3日至12月28日（含首尾兩日）兌換，逾期無效。住宿換領券只適用於星期日至星期四期間入住，不適用於澳門公眾假期及其他指定日子。獎品兌換須受相關條款及細則約束，詳情請參閱相關獎品禮券及換領指引。

主辦單位：中國平安保險(香港)有限公司

全力支持：新銀河娛樂2006有限公司

推廣生意的競賽牌照號碼：57116

網上保險新世代 曾榮獲多個獎項

中國平安網上保險提供24小時網上即時報價及投保服務，讓客戶隨時隨地選購自己與家人所需的保障。客戶於投保過程中毋須遞交任何文件，最快5分鐘即可完成整個投保流程，再由系統全自動化即時批核出單。所有保險產品的投保重要條款透明清晰，客戶可自行於網站內投保及續保。

簡便快捷的投保流程、良好的口碑與優質的客戶服務，使中國平安網上保險至今深得眾多客戶喜愛。中國平安網上保險連續多年榮獲各大媒體所頒授的各個獎項，尤顯在汽車保險市場上所具有的一定競爭力與認受性，歷年所獲獎項包括「最佳網上保險首選」、「最佳網上保險平台大獎」、「年度汽車保險大獎」、「最佳汽車保險」、「香港白領最喜愛汽車保險品牌大獎」等。

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中國平安網上保險主要為個人保險產品，包括汽車保險、家居保險、家傭保險、按揭火險、旅遊保險及寵物保，且提供了多個貼心計劃讓客戶按個人所需，自由選擇合適的保障。

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■ HK$200推廣碼：ONCC2

■ 有效期：2023年7月31日

免責聲明：以上資料由中國平安保險(香港)有限公司提供。on.cc東網並非持牌保險中介人，亦不是中國平安保險(香港)有限公司的保險中介人。本宣傳資料只供參考之用，並不構成保險合約的一部分。詳情請向中國平安保險(香港)有限公司查詢或查閱相關保單文件(包括產品小冊子及保單條款)。