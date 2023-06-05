唐詩詠日本山路跑　靠驚人意志力攻9公里泥水路

藝人唐詩詠早前飛往日本參加山路跑，她在社交網晒出多張靚相，與粉絲分享感受：「歷史以來最辛苦同最值得紀念的一日，長野11km山路跑，前一晚落大雨，昨天天氣好到不得了，正當大家都好開心，去到發現山路充滿雨水，至少有3k的路是需要踩落濕潤的泥土，然後兩隻充滿泥同水嘅鞋，跑足9公里，有幾個隊友跣低咗喺泥入面，情況係惡劣但亦唔係最惡劣，因為當中有6k係不停上斜，係不停地上山上斜路，上完一個又見到一個，我心諗唔係吓嘛又有？隔籬嘅隊友不停同我講加油，我心諗唔加油都唔得，都跑咗1/3唔通唔跑咩？而我就不停同自己講，放下自我嘅乾淨，除咗自己係冇人可以幫到你，唔好諗跑啦！整個比賽要有無比嘅意志力同勇氣，體力已經唔使提，因為一早就巳經無喇，調整好心態一步一步咁去完成任務。依家諗番發現我哋成班人都好黐線，江美儀仲黐線，可以搵到呢個比賽，多謝你！呢個經歷可以講一世。」如此有毅力，除了令網友紛紛按讚外，多位圈中好友亦有留表示讚賞，張曦雯留言：「Proud of you！」，陳茵媺留言：「Great job Nat！Def not easy at all！」，黃翠如則留言：「如果我有跑，我應該係跌低嗰個，我相信」。