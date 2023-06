唐詩詠日本山路跑　靠驚人意志力攻9公里泥水路

藝人唐詩詠早前飛往日本參加山路跑,她在社交網晒出多張靚相,與粉絲分享感受:「歷史以來最辛苦同最值得紀念的一日,長野11km山路跑,前一晚落大雨,昨天天氣好到不得了,正當大家都好開心,去到發現山路充滿雨水,至少有3k的路是需要踩落濕潤的泥土,然後兩隻充滿泥同水嘅鞋,跑足9公里,有幾個隊友跣低咗喺泥入面,情況係惡劣但亦唔係最惡劣,因為當中有6k係不停上斜,係不停地上山上斜路,上完一個又見到一個,我心諗唔係吓嘛又有?隔籬嘅隊友不停同我講加油,我心諗唔加油都唔得,都跑咗1/3唔通唔跑咩?而我就不停同自己講,放下自我嘅乾淨,除咗自己係冇人可以幫到你,唔好諗跑啦!整個比賽要有無比嘅意志力同勇氣,體力已經唔使提,因為一早就巳經無喇,調整好心態一步一步咁去完成任務。依家諗番發現我哋成班人都好黐線,江美儀仲黐線,可以搵到呢個比賽,多謝你!呢個經歷可以講一世。」如此有毅力,除了令網友紛紛按讚外,多位圈中好友亦有留表示讚賞,張曦雯留言:「Proud of you!」,陳茵媺留言:「Great job Nat!Def not easy at all!」,黃翠如則留言:「如果我有跑,我應該係跌低嗰個,我相信」。