五月天內地開騷搵華晨宇被嫌棄　瑪莎高EQ回覆

每次歌手開騷，最受關注嘅莫過於係嘉賓環節，而目前係北京鳥巢開騷嘅台灣天團五月天，就邀請內地歌手華晨宇（花花）擔任嘉賓，豈料此舉竟然引起內地粉絲不滿，不單拖華晨宇前女友張碧晨落水，五月天粉絲就連偶像也「冇面畀」，公開呼籲五月天日後要多加注意歌迷的感受，氣氛相當尷尬。

五月天近日於鳥巢開騷，並先後邀來內地樂壇關注度頗高的王源及華晨宇擔任特別嘉賓，而內地一眾紅星包括周冬雨、李現、白敬亭及毛不易等紛紛現身捧場，周冬雨更於5子演出期間放下偶像包袱，不停在台下揮動熒光棒以作支持，全程心情high爆。

本來欣賞演唱會是件賞心樂事，不過竟發生「不愉快事件」﹗話說6月3號晚華晨宇擔任嘉賓的消息流出後，隨即引起五月天方粉絲不滿，質疑為什麼要作出邀請，更有「五迷」對火星人（華晨宇粉絲暱稱）未天黑已在演出場地門外擺攤團建，覺得「妹仔大過主人婆」。及後「五迷」在華晨宇獻唱時，故意唱五月天歌曲搗亂，甚至最後「喊話」為華晨宇未婚誕女但已分手的張碧晨，公開揶揄華晨宇私生活，令氣氛變僵，情況尷尬。

事後有影片流出，標題內容大意指「華晨宇粉絲拉橫額大聲應援偶像，引發五月天粉絲不滿，全場大喊張碧晨」，矛頭直指火星人「先撩者賤」，然而同時卻有火星人「還原真相」，表示華晨宇出場後，火星人只是小聲合唱和應，但當華晨宇獨唱《好想愛這個世界啊》，「五迷」卻大聲合唱《倔強》，亂喊五月天的名字。火星人被打擾後強忍半首歌，繼續試圖錄音華晨宇歌聲，此時五迷再突然發出嚎叫，雙方粉絲才徹底形成對立局面。有網民則留言指最無辜莫過於張碧晨：「她沒惹任何人。」

五月天成員瑪莎卻一於懶理，演唱會結束後即於社交平台發貼文，感謝王源和華晨宇的幫手，更稱這次與兩位歌手合作，是五月天在北京演出中最開心的收穫，可惜留言一出，竟有「五迷」叫他日後多注意粉絲的感受：「希望你們多在意粉絲的感受吧，粉絲看演唱會是去看喜歡的人，不是花錢去看討厭的人，說實話你們自己對別人是怎麼看，其實都不是最重要的，如果粉絲真的很討厭，你們也要尊重粉絲的感情吧？」怎料瑪莎繼續冇有怕，公開回覆表示：「我會尊重你的好惡，但我也會堅持我的喜歡。」

而瑪莎嘅高EQ嘅回應，亦引嚟唔少粉絲拍手叫好：「我覺得瑪莎的回覆超帥的，這才是我愛這個團體這麼多年的理由！」、「瑪莎很酷！粉絲憑甚麼覺得自己可以主導正主？五月天那麼多正能量的歌，粉絲沒有從中得到啟發嗎？」、「堅持自己的喜歡很酷的好嗎？我們也會堅持自己的喜歡！」