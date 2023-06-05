韓風熾熱　親民美食體驗

韓流熾熱，韓星、美妝、潮流等全世界引起不少話題，惹味的韓食更是不得不提，近日有新韓式餐廳登場，價錢親民又美味，若想在家大顯身手，亦有各種美味韓食選擇，讓味蕾繼續感受韓式滋味。

新派Cafe

提到韓國小菜，炸雞、泡菜、飯卷等地道美食不可錯過，沙田開設新派韓式餐廳Cafe Joo，為地道的韓食加添創意。人氣的韓式脆辣炸雞，三黃雞以意式料理方式烹調，香脆肉嫩，配上不同的醬汁更惹味。炸物有炸韓式紫菜飯卷，外層香脆，酥炸青陽辣椒釀芝士腸配辣味千島醬，口感豐富。除了傳統小食，店內亦有多款西韓混搭選擇，包括濟州島炒八爪魚配墨魚汁意粉、燒大虎蝦泡菜忌廉汁意粉和韓式慢烤安格斯牛肋肉等，飯後來一杯伯爵茶鮮奶咖啡、牛奶軟雪糕伴香蕉榛子醬‧烤窩夫牛角包，又或是各種口味芭菲，令人滿足。

超值之選

物價指數不斷向上升，抵食之選最受歡迎。剛於樂富開設分店的平昌韓燒，因應新店推出分店限定的「味蕾快閃韓國」優惠，韓食午市套餐有多款選擇，如辣海鮮豆腐湯、經典部隊鍋拉麵、生牛肉拌飯、LA牛扒定食和人參鮑魚雞湯等，再加泡菜、拌菜和飲品，相當豐富，學生享用午市套餐，出示學生證可減HK$20，感覺更抵。午市亦有韓燒任食，任君選擇。晚市有不同的韓燒御膳選擇，大君御膳有超過50款食材選擇，燒烤有各式肉類、海鮮和蔬菜，還有辣海鮮豆腐湯、炒年糕、石鍋拌飯、水冷麵和炒粉絲等菜式。適合一家大小的世子御膳可任食89款食材，無限品嘗醬油蝦或醬油蟹，小朋友也可大啖蝴蝶蝦伴他他醬、脆炸一口芝士等小食。至於國王御膳可享用到100款美食，包括M5和牛、安格斯牛、伊比利亞黑毛豬、羊肉，以及人參鮑魚雞湯及醬油鮑魚等，絕對是升級享受。

親子時光

父母和小朋友去餐廳，有時都驚他們無耐性無時停。剛於荃灣開的炑八韓烤親子餐廳，場內設有主題童心遊玩空間，內有不同的玩樂設備和書籍，付入場費的小朋友可免費租借韓國直送的韓服打卡呃Like。餐廳推出多款適合小朋友食用的餐點，「小baby粥糊餐」為不同月份的嬰兒設計，每日新鮮製作、不添加任何調味料，夠晒貼心。兒童餐及甜品有韓國公主蛋包飯城堡和卡通甜品水果忌廉三文治等。店內的親子烘焙工作室會每月推出不同主題的得意造型烘焙班，如造型馬卡龍、蛋糕和曲奇等，人氣韓食如醃泡菜或蝸牛紫菜包飯等都有得學。其他還有每周主題工作坊、租場攪派對和駐場攝影師拍攝等服務，又食又玩好開心。

輕鬆在家煮

想一顯身手，買地道食材回家慢慢煮最好不過。city’super由即日至6月21日舉辦「韓饌酌樂」活動，搜羅多款韓國直送的食材，除急凍醬油蟹、和醬油蝦和韓牛外，還有多款美食新登場，只要買一個鴛鴦烤盤或感應烤盤回家，就可大啖烤肉，吃時可配泡菜調味粉、有機白米和各款燒酒，最是美味。若是懶得煮，可揀選方便的無骨牛小排湯、玫瑰奶油辣火雞年糕、韓式豆腐豬肉泡菜煎餃子或韓式豆腐豬肉湯餃子，以及各款口味的紫菜飯卷和蛋卷，無論是配紅人參拉格啤酒，或是各款有機綠茶和紅茶，一樣咁歎。同時間，超市會有不同的小食攤位和烹飪示範，想進修廚藝就要把握機會。