【歐遊自駕】美女網紅法國遭劫　扑車窗搶袋怎防？　

在內地擁有千四萬粉絲的網紅何丹彤，早前在法國遇劫，匪徒竟在光天白日下，於行車期間「扑爆」她們車窗，企圖伸手硬搶車內財物，認真膽大包天！不過歐洲賊匪多，大家早有所聞，只想不到連「人在車內」的自駕遊旅客，也難逃「劫」數，究竟車遊歐洲，要如何防範狼胎車匪？以下幾點值得謹記留意：

（1）財物別放車內顯眼處

在法國及意大利等歐洲地區，扑車黨特別猖獗，而且如不涉及傷人，這些案件當地警察也未必受理，故此防範手段非常重要。在行車途中「扑窗」存有一定風險，故匪徒通常先選定目標，繼而跟蹤，當找到適當時機，例如等交通燈位時，便會下手砸破車璃，再由同黨極速伸手進車內搶袋。為免成為目標，車內財物不要放近車窗，應該存放在不易看見的地方，例如座位底下，較大行李則鎖在車尾箱內。

（2）駕車期間勿隨便落車

另一常見劫車手法，是匪徒會預先「剌破」目標汽車的車胎，當你開車離開時，便故作好心告訴你爆了車胎，當你落車檢查時，匪徒就上前分散你注意，其同黨便趁機打開你車門搶劫。故此無論如何，在駕車期間切勿隨便落車，對陌生人靠近要提高警覺，最好等待警察來到時，或駛近有保安駐守的地方，落車才比較安全。

（3）慎選泊車地點位置

歐洲扑車黨更常手法，是選擇已停泊街頭的目標車輛，待無人經過時砸破車窗，偷取車內財物，故此車主必須慎選泊車地點，盡可能停泊在有人看守的停車場，避免把車泊在無人街角。如附近沒停車場，要被迫停泊街頭，也細心留意該處地面有沒有玻璃碎，如有發現即代表該處可能是扑車熱門地，盡量避免停靠。

（4）別把行李存留車內

把車停泊街上時，任何大小行李，包括是空袋子，也不要存留車內，即使鎖在車尾箱也不行，事關有部分車款，只要砸破車窗便可經駕駛座打開車尾箱，故此行李盡可能寄存酒店，不要留在車內。此外車子也要保持低調，污穢了也不用洗車，因為車子太光鮮或車款太名貴，也很易會成為扑車黨目標。

【小提醒】乘旅遊巴士都要小心

別以為不自駕，乘旅遊巴士歐遊便最安全，事實是在治安不佳路線，即使旅遊巴士也會被搶行李，因為當地不少旅巴司機，為了方便而不按標準程序，鎖上車底行李箱才開車，故此讓賊匪有機可乘，在巴士開車時打開行李箱門搶行李，猖狂得令人咋舌，故此記得歐遊時，重要東西要跟身。