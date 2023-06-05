陳煒爆老公想拍劇做「醫生」宣布病人死亡

藝人陳煒（煒哥）、蔣家旻和游嘉欣等今早（5日）為無綫《非常檢控觀》開工，場口講述煒哥與一班闊太參加兒子公司舉行的池邊派對，飾演富家女的蔣家旻以親友身份畀面出席，至於游嘉欣則為男友到現場尋找目標人物，雖然是池邊派對，但三人均只穿便服出席。

煒哥解釋因今次是飾演大狀兼母親，所以不用泳裝上陣：「視乎劇情同角色，有需要都唔介意着泳衣。（要老公批准？）唔使佢審批，哈哈！」劇中飾演大狀的她坦言最難就是背劇本，因角色有大量對白，問到會否找老公對戲？她説：「試過呀，尤其係同醫學有關嘅劇情，自己都想了解清楚啲專用名詞。（有冇諗過叫老公客串？）佢有講過想做嗰啲行出嚟同家人宣布病人死亡，『我哋已經盡咗力』嗰啲，佢好想做！」

至於蔣家晏則表示自己分析了角色後，決定穿沙灘裝：「原本服裝同事係搵件泳衣畀我，下身有絲巾圍住，但我角色係集團嘅公關，我覺得唔需要咁性感，沙灘裝得啦，最後佢哋都同意。（你好怕着泳衣？）梗係啦，你畀啲後生嘅、身材好嘅着就OK囉。」她又自嘲自己身材不適合穿三點式：「我係中央肥胖，天生冇乜腰形，無謂暴露自己唔好嘅地方，畀網民Cap圖就唔好啦，以前拍《3日2夜》我同監製講你搵我做乜都得，但點都唔着比堅尼！」問到若將來拍劇需穿泳衣怎麼辦？她笑言會與監製商討，最極限是穿一件頭。

飾演扒手的游嘉欣，造型上非常清涼，穿上小背心露出小蠻腰，但角色要駕駛電單車，所以經常穿上皮褸，笑言相比曬傷她更擔心拍外景中暑。