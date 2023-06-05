靈感煮意︰【網上麵包課×1個麵糰多種做法不同效果】外脆內鬆燕麥頂角吐司
2023年06月05日 16:00
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6月的《靈感煮意》，將會跟大家上麵包課。有這概念是源於不少人都以為︰食譜分量最重要，做法是其次，只要分量對，一定做出好麵包。其實這個想法是大錯特錯，同一個濕麵糰，只要用不同方法，便可做出不同質地。今個月，我將會用一個類似的麵糰，但使用4個不同做法，教大家怎樣變通然後做出不同質地和味道的麵包。
第一集做的，將會是外脆內鬆燕麥頂角吐司，只需要加入一個種、使用分段式方法處理濕麵糰，讓大家不用加煉奶、牛油、好多糖，依然可做出外脆內鬆的吐司。
材料（10厘米模）
海綿種
無漂高筋麵粉 95克
速發酵母 1/8茶匙
水 60克
麵糰
原片 20克
滾水 30克
無漂高筋麵粉 95克
速發酵母 1/2茶匙
海鹽 3克
原味全脂希臘乳酪 70克
楓糖漿 15克
橄欖油 15克
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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