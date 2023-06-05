靈感煮意︰【網上麵包課×1個麵糰多種做法不同效果】外脆內鬆燕麥頂角吐司

6月的《靈感煮意》，將會跟大家上麵包課。有這概念是源於不少人都以為︰食譜分量最重要，做法是其次，只要分量對，一定做出好麵包。其實這個想法是大錯特錯，同一個濕麵糰，只要用不同方法，便可做出不同質地。今個月，我將會用一個類似的麵糰，但使用4個不同做法，教大家怎樣變通然後做出不同質地和味道的麵包。

第一集做的，將會是外脆內鬆燕麥頂角吐司，只需要加入一個種、使用分段式方法處理濕麵糰，讓大家不用加煉奶、牛油、好多糖，依然可做出外脆內鬆的吐司。

材料（10厘米模）

海綿種

無漂高筋麵粉 95克

速發酵母 1/8茶匙

水 60克

麵糰

原片 20克

滾水 30克

無漂高筋麵粉 95克

速發酵母 1/2茶匙

海鹽 3克

原味全脂希臘乳酪 70克

楓糖漿 15克

橄欖油 15克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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