支嚳儀烘焙店生意火速回本　兼顧家庭絕不冷落老公

歌手支嚳儀主理的自助烘焙店與經典玩具公仔推出聯乘活動，邀來好友倪及簡幗儀現身支持，而另一好友JW（王灝兒）則因開工拍劇未能出席。談到投資烘焙店，支嚳儀透露：「尖沙咀呢間開咗5年左右，而我喺香港有兩間分店，疫情時我仲喺馬尼拉開舖，吉隆坡亦有1間。（想上市？）唔諗咁長遠，腳踏實地做好每一步先。（本身好鍾意整蛋糕？）呢樣其實一曉不通，就係因為唔識，起初買晒食材搞唔掂，覺得好浪費，所以先萌生自助烘焙呢個概念。（已經收支平衡？）最初喺灣仔開設樓上鋪，7個月已回本，好感激參加咗《中年好聲音》，依家多咗媽咪級帶小朋友嚟上堂。」

當被讚有生意頭腦，支嚳儀坦言：「依家生活真係好忙碌，人生4大板塊包括打理屋企、照顧家庭、經營生意及追夢（唱歌）要做到平衡。作為女人真係唔可以懶，依家我平均每日瞓到4至6小時，冇紅日假期呢回事，名副其實年中無休。（老公冇投訴妳咁忙？）我一返屋企就會好似激光咁集中注意力喺佢身上，完全放低電話㗎嘞。」談到《中年好聲音2》即將進行海選，她表示有鼓勵身邊朋友參加，亦很開心有全職媽媽粉絲指受她影響嘗試追夢。

至於倪晨曦今日為撐老友，竟以粉紅少女造型現身。記者打趣問她老公有否被其打扮嚇親，她笑答：「佢冇見到，不過今日我都唔算太誇張啫，反而自己頭先喺街，就有啲唔好意思。」自言會下廚的她，卻自爆未能拿捏烘培技術：「試過想整焦糖香蕉蛋糕俾囝囝食，可能分量唔啱，出爐仲硬過石頭！」她又透露6月會主力打理瑜伽工作室，7月則出埠工作：「上次去歐洲5日，老公都仲可接受，因為佢知道係做嘢嘛。依家出trip除咗工作需要，真係唔敢再留多幾日自己玩，拋低頭家會覺得內疚。」