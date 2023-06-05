林作為抽水謀殺案開記招解畫　竟願意跪低向死者家屬道歉？

林作因抽水荷里活廣場謀殺案被公司怒炒，他今日（5日）在律師陪同下，於母親半山家中召開記者會，他先指出自己雖然已被保險公司解僱，但因他的團隊仍留在公司，所以對客戶不會有任影響，對於有指他的團隊在他被解僱後，立即割席，林作否認此事，又自稱過去24小時收到他的客戶向前公司投訴，為何網民的說話會凌駕客戶利益之上。

到傳媒提問時間，林作被問到他的言論會否覺得傷害了兩位死者家屬？他指出：「未免睇得我太有影響力，佢哋嘅家人一定沉浸在極度悲痛之中，唔會理一啲唔關事嘅嘢，如果佢哋需要協助，例如法律建議或者發聲，我一如以往願意協助。（如果佢哋要你道歉？）絕對會道歉。」

林作記者會節錄：

「過去幾年，小弟抽水事件唔少，無論抽死人水還是DNA水，但未有任何問題，但今次話我係違反守則，我哋係極度不同意，又話我同公司價值觀係背道而馳，一間咁大間公司，作為一個無名小卒嘅我，要好好保護自己，因為呢個係好嚴重嘅指控，即係佢如果係熱血，我就係冷血，咁樣係好影響我之後出嚟工作嘅可能性。至於其他內容，好難同大家公開，因為要同法律團體溝通。林作表示不會道歉，更加會做好呢個行業，提升保險質素，呢個情況我係不自願地被離職，我預告嚟緊絕對有進一步行動。」

林作指如若然他的說話有影響出事者家人的心情，絕對會樂於道歉，他表示自己絕對沒有冒犯過死者及寬恕疑兇，故不會因網絡欺凌而跪低。他更指自己現時情況是水漲船高，很多工作都有聯絡他：「尋日係我瞓得最好嘅一晚，有唔同合作方邀我合作過去呢一日，網上啲人攻擊我多過攻擊個殺手，網民變態、瘋狂程度係勁過好多施展暴力嘅人，超越過正常人，抽水嘅定義係無傷大雅，但語言暴力同人生恐嚇係唔同。」