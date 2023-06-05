孖麥浚龍7月亞博開騷　周國賢爆對方有「特殊癖好」

歌手麥浚龍（Juno）及周國賢7月將於亞博「合體」舉行聯乘演唱會，前者提出以「AI與人」、「神與魔」的概念作為今次賣點，相信會令樂迷驚喜不已。私交甚篤的二人日前受訪，全程笑聲不絕，談到友誼的建立，他們異口同聲表示：「係當年音樂頒獎禮，我哋通常會縮喺後排，見得多就熟咗，後來我哋又一齊去日本拍旅遊節目，友情嚟得好自然。」

兩位大男孩不時相約見面深談，但話題卻完全與工作及音樂無關，周國賢表示：「都係傾吓湊貓，同埋點樣照顧父母咁，通常都係啲生活嘢。」問到有否交流感情生活，Juno即謂：「我有同佢講，佢冇囉，十幾年前有講嘅。」周國賢接口說：「咁我即係冇囉。（之前傳你有女友？）傳啫。」Juno又搞笑幫好友解圍：「咁不如傳吓我哋吖。」周國賢即接口：「可能男友都得，我哋聽日約去游水搽油啦！」全場忍俊不禁。

談到今次合作，Juno表示接獲周國賢來電提出要求時，最擔心是檔期問題：「因為我要還片債，其實疫情時已有電影公司提出邀請，由我擔任導演同編劇，不過因為要出埠拍，當時好多嘢唔得。我又計劃緊明年開個唱，今次之後應該暫時唔會再有大型音樂會。」當確實時間上可以配合，Juno即發揮小宇宙「度橋」，決定今次演唱會以角色代入作概念。周國賢趁機讚好友「講故仔好動聽」，卻無意中爆出Juno有「特殊癖好」，原來Juno「閒閒哋會傳十多分鐘短訊」給朋友，之後Juno靦覥解釋：「最近最長嗰次仲試過留言28分鐘，唔直接打畀對方，係想佢有時間先聽，而且直接對話，有時候冇機會思考嘛。」

場地提供﹕Until Coffee@until coffee

服飾﹕Kamonuj（Juno）、Issey Miyaki（周國賢）