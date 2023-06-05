肉體誘出軌　瘋狂曳曳

妒忌之心人皆有之，好多人因為妒忌心太強而做出報復式行為，好似日本AV界嘅「嫉妒系列」咁，就係講述女主角見到前男友或心儀對象同其他女仔拍拖而妒忌，於是使盡招數勾引對方，令佢背住女友同自己出軌，連番激戰之餘，仲可以中出收場，務求令對方返唔到轉頭又於心有愧！

被姣精榨乾

於ALICE JAPAN出品嘅《嫉妒情人潛入屋企的故事》入面，吉川先生雖然已經有家屋，但係就同靚女齋藤亞美里發生婚外情。呢日正當吉川一個人喺屋企嘅時候，亞美里突然搵到上門，仲發晒姣話好想要，跟住就一手拉吉川入房上床激戰，一次又一次咁榨取吉川嘅精力！點知老婆返咗嚟，於是亞美里就匿埋喺衣櫃，佢一邊偷睇佢哋兩公婆生活，一邊妒火中燒，等到機會就即刻捉住吉川肉搏，遇着呢啲飢渴女真係唔知點收科！

重溫舊夢

喺片廠IN MAD推出嘅《直到我結婚的前一天晚上太陽升起》中，森澤加奈雖然已經係人妻，但係當佢知道前男友涼介就快結婚，心入面不知幾咁妒忌，於是佢主動約會涼介，表面上係慶祝對方即將成家立室，實際上就係重溫以前兩人拍拖嘅甜蜜日子，跟住仲去埋酒店開房！一入到房，加奈就好似出閘猛虎一樣同涼介瘋狂大激戰，到第二朝早退房前都要執多劑，搞到涼介情感失陷，幾乎唔想結婚！

耕開有人爭

片廠誘女製作嘅《一知道我有女朋友就吃醋了》，講大雄同松本一香本來係一對好朋友，後來大雄識咗個女仔拍拖，終於脫離單身行列，點知一香非常妒忌，居然掉低男友，相約大雄去夜店飲酒，原因係一香知道呢間夜店人客稀少，方便佢色誘大雄即場開戰！之後，一香再同大雄去爆房，佢仲偷偷地拍低床戰片段，藉此要脅對方，大雄為怕片段公開被女友睇到，惟有每次都應約滿足香妹嘅慾望。

簡評

以前本仙都成日妒嫉其他人，不過諗諗吓自己冇穿冇爛又唔愁三餐，其實都冇咩欠缺，所以最後都係諗通咗，唔似得今日為大家介紹嘅妒忌心女主角咁，紅眼男人幸福就出手色誘，一心想破壞對方嘅感情生活。喺3部作品中，本仙最鍾意齋藤亞美里主演嘅《嫉妒情人潛入屋企的故事》，原因係亞美里秀色可餐，今次佢仲變身成色中餓鬼，捉住男主角瘋狂激戰，仲匿埋搵機會再鬼混，甚有女癡漢感覺，亦相當有新意。