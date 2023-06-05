王梓軒生日搞聚會　洗滌粉絲心靈

王梓軒想藉37歲生日會跟粉絲聚會外，也希望大家可以洗滌心靈，更可以做善事。日前他跟百位粉絲在尖沙咀舉行生日會，並捐出80件的珍藏籌款，當中最具紀念價值的就是當年他參加《中國好歌曲》的木結他，有粉絲以1萬元成功投得！在6月份內粉絲都可以用透過官方專頁競投其珍藏物品，他希望可以透過今次義賣籌得10萬善款。

較早前，他跟多位鐵粉閒聊，言談間發現因疫情出現不少負面情緒，有粉絲更跟他傾到落淚，令他非常心痛：「我淨係問佢哋『大家最近點呀？你好嗎？』其實就唔好囉！呢幾年大家都好辛苦，喺各行各業都面對緊一啲困難，有做醫務、教育、銀行都有，我聽咗佢哋嘅分享，我首先覺得心痛，呢個生日不如唔好嚟慶祝我，不如換個方式同大家見面啦！大家都可以在心靈上、健康上，得到一個提升，希望令大家活得更開心，所以今次個活動有兩個主題；一個係身心靈嘅健康，所以嗰日有冥想、藝術治療，亦都有慈善。」

當日梓軒捐出80件珍藏，除了一般定價外，當中有最具收藏的木結他及他即場繪製的酒精墨水畫，讓粉絲競投：「今次我攞咗啲衫、袋、太陽眼鏡、錶、收藏品、MV道具，之前喺台上玩過嘅樂器，我哋之前喺網上已經提早開售，有啲人可以競投。對我嚟講，最唔捨得就係嗰時喺《中國好歌曲》台上玩過嗰支結他，當時彈到個線弦斷埋，我冇修補過就咁保留原裝個狀態，畀大家競投，好有紀念價值！」

活動上，梓軒多次宣揚「正念」，表示做人要有目標，睇得清楚，有一種期待，這個是最大的推動力，他爺爺也在疫情中離世，當時也令他有種無力感及無助：「我嘗試去搵個清靜嘅思維空間，當時碰上一個冥想，清空自己嘅雜念，開始展望未來，逆境之中會慢慢好嘅，可能我好彩，或者我哋嘅正念同念力…我每朝起身都會諗，唔單止係今日，想做到乜嘢，見到嘅人，最想畀到啲咩能量佢，我亦都會諗1年、3年、5年，我會做到啲乜嘢，我喺邊度，我幫到啲乜嘢人，身邊嘅人點樣受到影響，久而久之就開始發現有啲奇迹發生，我出街見人、開會，大家都感受到正能量，有啲奇迹開始發生，當我覺得呢排事業上都唔會有咩郁到，就會突然有一個唔識嘅監製或者投資者出現，甚至屋企出現一啲問題，就會有一啲新嘅啟發，我爺爺走咗嘅時候，令到我哋成個屋企close咗，我同uncle都唔多見面，爺爺走咗之後，大家friend咗，同啲堂弟堂妹變咗好朋友。」

說起生日願望，梓軒希望事業上有新突破，所以他在過去兩年，已經四出物色新項目，身份上除了歌手唱歌、演員拍戲外，更有一個新的身份：「有少少的轉變，我開始做監製嘅工作，開始度一啲電影、電視嘅項目，我之前去咗美國一段時間，同嗰邊啲編劇、導演去度，啱啱開始唔係太順利，疫情嚴峻，大家想開啟任何嘢都有難度，但疫情緩和返，又慢慢開放返，而香港團隊開始成形，我就話不如大膽啲，今次成日講話「正念」，set一個目標去實行，我都許下一個承諾，2024年年底前，我一定要宣布到第一部有分製作嘅電影，暫名係《The Handler》，唔怕話俾大家聽，個戲唔係香港發生，遲啲會去日本探索吓，希望大家多多支持，同埋如果我冇實踐，記得嚟搵我！」