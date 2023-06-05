「聲夢」畢業生擔大旗　何晉樂黃洛妍致敬歌神

TVB全新音樂節目《MUSIC BREAK》由《聲夢傳奇》畢業生何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）、林沚羿（Venus）和《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）擔任主持，一眾主持除了為觀眾推介心水歌單外，還會輪流在個人社交平台開Live陪大家睇電視和傾吓偈。

打頭陣進行直播的Rock推介陳奕迅歌曲，直播期間Rock還大派福利讓粉絲即席點歌，Rock拿出結他自彈自唱《阿牛》時，有粉絲搞笑留言：「你間房啲隔音得唔得架，咁夜彈結他會唔會被鄰居投訴，投訴指要入埋你間房現場聽。」Janees於節目中，為大家送上歌神張學友的歌曲，她獻唱《餓狼傳說》時動作表情多多，非常入迷，她笑言：「我對呢首歌好有印象，因為我好鍾意扮動物聲，首歌入面嘅狼叫令到我好開心。」Janees隨即扮狼叫大晒真性情，最後她為粉絲獻唱臨瞓前版本的《愛是永恒》，令人聽出耳油。

Venus做節目期間，他的父親、著名武指林迪安一度玩亂入，隔住道門獻唱歌曲，雖然不見其人只聞其聲，但仍獲不少網友大讚唱得好聽，並力推他參加新一季的《中年好聲音》。