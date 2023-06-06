【是日通勝】

農曆四月十九

癸卯年 戊午月 乙未日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：交易、出行、嫁娶

忌：栽種、行喪、除服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、18、27

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：健康響警號，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

金牛座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

雙子座：運勢墊底但非世界末日，對自己要有信心。

巨蟹座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

獅子座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

處女座：謀事要有遠見，不應該着眼於一時的得失。

天秤座：遇上低潮勿氣餒，應視作成長中的小考驗。

天蠍座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

人馬座：投資策略可進取一點，但要懂得見好即收。

山羊座：運氣不是成敗關鍵，做好自己才是最緊要。

水瓶座：過於好勝易鑽牛角尖，沒必要跟人作比較。

雙魚座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）牛 財運差

鼠：身心狀態不太好，容易出現急躁情況。

牛：是日沖煞，財運欠佳，勿涉獵巨額投資。

虎：宜邀約心儀對象，有助推動感情發展。

兔：投資眼光差，要提防被小道消息誤導。

龍：保持心平氣和，要多尊重伴侶的想法。

蛇：毋須嫉妒職場對手，要多跟對方學習。

馬：在職者要保持低調，好管閒事易闖禍。

羊：有點玻璃心，懂得接受批評才會進步。

猴：有錯就要認，推卸責任有可能犯眾憎。

雞：易遇到爛桃花，要遠離不懷好意的人。

狗：桃花旺，出席聚會易結識合眼緣異性。

豬：不要指望別人幫助，謀事要親力親為。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

婚姻紋

婚姻線是生於尾指之下感情線之上的橫紋，是由手掌邊長出。一般人多有二或三條，有時更不止此數，當然婚姻紋多並不一定有多次婚姻之意，但可以肯定是其人多異性緣、多桃花之象，所以一般而言，婚姻線不多、長而清楚秀麗為佳，主婚姻美滿，夫妻恩愛。

通常結婚之早或遲，主要看婚姻紋所處而定：如比較近感情線的，女士主16歲而男士則主19歲；若比較近小指的，多是主遲婚，女士為33歲或以上、男士為37歲或以上；若在手指下與感情線中間的，男士為28歲左右、女士為25歲左右。

若婚姻紋多則應選擇最長、最清楚的紋作為標準，其他之細紋可以不論，只可以說細紋是短暫的感情而非結緍之年份。但在婚姻紋的區域內不見到線紋，即掌中無婚姻紋者，可以說對夫妻感情婚姻之事無興趣，不想結婚，主其婚姻不美滿，又或者無婚姻紋者，有機會一拍即合，但又一合即分。

同時，婚姻紋最忌有島紋在其中，主夫妻不和，有分居或離婚之象，如婚姻紋全條如鎖鏈狀，即全條紋都由少島組成，主其人寡情薄倖。