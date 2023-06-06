星玄︱連詩雅婚後虛脫病倒　旺爆家樂錫晒老婆

今日係6月6號，農曆四月十九，亦係廿四節氣入面嘅芒種，即係開始進入梅雨時節，空氣會好潮濕、天氣悶熱，容易滋生蚊蟲，大家要留意呀！至於通勝就話今日宜交易 出行同嫁娶，最旺生肖就係虎，虎仔虎女桃花旺，今日好啱約心儀對象出街去玩，有助推動感情發展。

陳家樂就係屬虎，佢嘅心儀對象梗係老婆連詩雅（Shiga），家樂之前一直忙住拍劇又拍戲，佢自己都話有啲攰，想休息陪老婆，仲話想今個月去度蜜月，可惜輪到Shiga要做嘢喇。早前連詩雅搞完盛大婚禮，成個人都勁攰，所以擺完酒好似虛脫一樣，更慘到病足三個星期，真係聽到都覺得心痛。之後病好Shiga即刻復工，被Fans影到面色麻麻，面青口唇白，家樂真係要好好錫番老婆，如果兩個人都有時間，真係要出去好好玩吓呀。今日好啱你哋拍拖，冇得出國都可以出街啫，佢兩個講到明想生小朋友，仲話盡力生夠一隊足球隊，今日感情會再昇華，要努力喇！

今日嘅幸運星係天蠍座，你哋人逢喜事精神爽，畀自己做啲感興趣嘅事，台灣零負評女神林依晨就係天蠍座，最近產後復出拍攝新劇《不夠善良的我們》，對所有粉絲嚟講都係大喜事，希望林依晨湊女之餘，都可以繼續做啲佢感興趣嘅事，例如拍劇嗰啲呢，咁就大家都開心喇。至於天蠍座嘅對宮星座金牛座，運程都唔錯！