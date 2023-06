奪得奧斯卡最佳動畫的上集《蜘蛛俠: 跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)大玩多元宇宙,不同版本的蜘蛛俠以不同畫風呈現,今集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)是新故事線的上半部份,出場的蜘蛛俠增加到280個,非常震撼!而那些蜘蛛俠不少是來自以前推出的動畫或遊戲,也採用相同配音演員,熟悉系列的粉絲相信不難認出。

本片編劇是Phil Lord與Christopher Miller,他們是《LEGO英雄傳》(The Lego Movie)的導演,因此片中亦有向他們致敬的場面。由於今集正式與漫威電影宇宙與索尼蜘蛛俠電影宇宙連動,客串的角色也更為豐富,甚至跨次元出現真人版的角色,製造不少驚喜!