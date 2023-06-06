張敬軒食中老年人藥慶無效　補場要保安清場

歌手張敬軒去年底舉行演唱會期間確診，餘下場數延期至昨晚（5日）補唱。演唱會甫開始，軒仔以白色配上銀閃石西裝登場，與dancers載歌載舞演繹《Deadline》及《Stop The Time》等，期間眾人走到T台的前方與粉絲互動，炒熱全場氣氛。事後軒仔打趣指會展唱到超時亦不用罰錢，又有感而發說：「喺呢3、4年，今次係第1個可以見到大家個樣嘅演唱會。去年12月26 日係我最後一次企喺呢個舞台，嗰晚返到屋企，我第一次感受到有BB嘅感覺，見到兩條線，當時好失落，知道要迎來人生第兩次演唱會要斬開兩part，我最擔心係有觀眾原本睇完個騷就移民，結果白行一趟，向受影響嘅人講聲對唔住。」

談到確診情況，軒仔不忘發揮搞笑本色：「有長輩攞藥畀我食，話專係為中老年人而設，我食咗兩日完全冇效，咁就放心喇，証明我唔係中老年人！呢段時間我同家人嘅身體都出現問題，所以好珍惜每次可以大聲唱歌畀大家聽嘅機會。」期後軒仔換上肩膊有兩朵重達10公斤「大理花」的黑仔禮服，獻唱《迷失表參道》等歌曲娛賓，事後自嘲說：「頂住兩朵花飲水，呢啲叫灌溉，原來飲水都係表演一種，係咪乜都唔做你哋（粉絲）都會嗌？朋友教曉我着8吋高跟鞋點行路，學阿媽話齋，男人高啲會自信啲，原來又真係自信好多。」

自彈自唱幾首作品後，軒仔再感性向台下表示：「身為2000年出道嘅歌手，『應援』為我嚟講好似好陌生，多謝我啲粉絲整各類型紙紥品⋯係紙製品先啱，有時唔使咁破費，折現就得啦。昨晚離開會展時塞車，我就同啲粉絲行返入玻璃門傾偈，4、5個人傾咗個幾鐘，我終於有機會了解佢哋嘅工作及生活，原來佢哋11場飛都買晒，萬幾蚊好貴！當有粉絲等我，就會問自己咩新鮮蘿蔔皮，多謝大家嘅愛。」

及後他提到自己疫情期間開設直播頻道，形容自己是「網癮中年」，更截圖公布：「收到通知，2022幾個社交平台總結，我成為咗最Top嘅KOL，未來我唔想畀年紀限制自己嘅好奇心，繼續走出舒適圈，甚至攞事業『較飛』！」隨即與dancers勁歌熱舞大擺韓式甫士。演唱會結尾軒仔3度Encore，粉絲依然不肯散去，最後由保安負責清場。