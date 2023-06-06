暑假檔期「硬碰硬」！湯告魯斯夏里遜福動作續集片開戰

踏了6月，電影暑假黃金檔期正式展開，今年漫威超級英雄電影缺陣，多部矚目的續集片連環上映爭奪票房寶座！

兩大巨星之最後挽歌？

今年暑假不約而同有兩部賣座系列的終結篇上映，分別就是老牌男星夏里遜福（Harrison Ford）的《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones And The Dial of Destiny）以及湯告魯斯（Tom Cruise）的《職業特工隊 : 死亡清算上集》（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One），其中以「福伯」的《奪》打頭陣於本月29日上映！

今次是福伯繼2008年的《奪寶奇兵之水晶骷髏國》（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）之後，相隔15年之後，再度飾演鍾斯博士一角。下月將迎來81歲的福伯早前已透露今次是他最後一次該角，由於《奪寶》系列向來都有捧場客，所以預計今次最後一集誓必掀起熱潮！

而另一部賣座動作片「完結篇」就是《職業特工隊 : 死亡清算上集》（Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One），影片因疫情多次改映期，最終定於下月13日上映。今次將會是「靚佬湯」「《職業》生涯」最後一部，由於內容豐富他決定分開上下集放映，下集將於來年暑期上映。「靚佬湯」在片中繼續瞓身演出，棄用替身親自上陣多個高難度的危險特技鏡頭，包括駕駛電單車跳崖以及在高速行走的火車頂上展開「肉搏戰」！

《閃電俠》單天寶至尊

「票房長勝將軍」的漫威（Marvel）的作品近期經過票房口碑連番失利之後，今年暑期缺席「重整旗鼓」，難得對手缺陣，DC以「矚目大作」《閃電俠》（The Flash）搶灘於下周四上映，今次這部超英外傳與以往不同，今次玩「大堆頭」，除了有之前在影視作品中搶晒鏡的「閃電俠」之外，又有兩代「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）與賓艾佛力（Ben Affleck），實行將「多元宇宙」呢條撟玩到盡！

指望神州

除了「靚佬湯」及「福伯」兩部「舊瓶新酒」的矚目新作之外，亦有兩部主攻內地市場的續集片亦值得一提，其中《變形金剛》第6集《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）已於本周四全球公映，今集《變》除了有舊角色之外，亦加入了多個新角色，更邀得今年初勇奪奧斯卡金像影后的楊紫瓊為新加盟的角色「飛羅剎」（Airazor）配音， 觀乎《變》在內地上映的票房往績，新一集在內地的票房最終能否超越2014年的《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）19.76億人民幣（約21.7億港元）累積票房收入，成為系列票房之冠？

另一部「主攻」內地市場的續集片就是《極悍巨鯊2：深溝》（Meg 2: The Trench），影片將於今年8月3日上映。《極》是中美美合拍片，上集找來內地女星李冰冰做女主角，而今集就由內地動作巨星吳京孭飛與英國動作巨星積遜史特咸（Jason Statham）聯手對抗巨鯊！

合家歡電影

每年暑假都有一些適合一家大細欣賞的「合家歡電影」，今年亦唔例外，其中以7月20日上映的《Barbie芭比》（Barbie）最有「話題性」!

今次是史上首部根據經典玩偶Barbie的真人電影，找來兩位當紅影星「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）以及賴恩高斯寧（Ryan Gosling）分別飾演芭比和Ken，除了2人之外，根據預告片中更出現了多個不同膚色種族的芭比同Ken，他/她們置身在七彩繽紛的「Barbie世界」入面，究竟是甚麼葫蘆賣甚麼藥，真係要看過至知！

除了「Barbie」電影隆重登場之外，兩大美國動畫王國「彼思」以及「夢工場」都有新作於今年暑假檔期上映！彼思的動畫《元素大都會》（Elemental ）將於下月6日上映，今次是繼《玩轉腦朋友》（Inside Out）大玩「七情六慾」後，再以「水、火、土和空氣」四大元素作為片中的角色，影片之前於《康城電影節》作全球首映時已大獲好評。

除了《元》之外，夢工場的全新動畫《露比格曼：海怪神話》（Ruby Gillman, Teenage Kraken）亦於今個月29日登場，故事講述16歲的海怪少女露比·格曼迫切希望融入海岸高中，當發現自己是戰士海妖女王的直系後裔後，註定得繼承王位、守護海洋，以對抗虛榮、渴望權力的美人魚。美人魚被寫成大反派，夢工場似有意串爆已上映的迪士尼真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）之嫌！