瞓到自然醒　歎特色主題西日菜

假日瞓到自然醒，唔想自已煮飯搞到一頭煙，破壞全日美好心情，最好的方法就是約朋友或情人出去吃個早午餐，又或是特別主題的周末嘗味餐單，摸住酒杯底品嘗精緻西餐又或人氣日菜，肯定是個好選擇。

地中海鯛魚

假日出海釣魚，悠遊過日辰，但天氣咁熱曬到應，不妨考慮香港瑰麗酒店地中海風味餐廳 Asaya Kitchen由現時至8月逢星期六及日推出的5道菜周末嘗味餐單，菜單以地中海鯛魚做主角，魚獲於48小時至72小時從西班牙直送到港，保證新鮮。醃製鯛魚韃靼以千層酥包裹，伴雪豆、蠶豆、蘿蔔片、蘆筍和豌豆汁，清新開胃，客人亦可選擇加酸忌廉、蛋黃碎和青蘆筍製作的生鯛片。鮮魚清湯以烤魚骨和新鮮鰹魚片熬煮湯汁，配芹菜魚肉餛飩、羊肚菌鯛魚韃靼和鷹嘴豆蓉，鮮香美味。主菜可選鯛魚卷或Kale Tagliolini，前者配紫甘藍蓉和小洋葱，後者以手工扁意粉配鯛魚韃靼、Bottarga牛油、魚湯和毛豆，甜品可選配消滯的血橙或加五香料碎和味噌焦糖的小粟米，同樣令人回味。

日系美食

日本菜式種類繁多，盡得港人歡心。中環日式居酒屋魚治於逢星期六、日及公眾假期推出全新限定周末早午餐，先付的鹽味枝豆和唐揚雞軟骨可無限添食，前菜有三文魚溏心蛋和楓糖忌廉芝士拌薄脆，享用過蒜香八爪魚帶子沙律和精選刺身5點、特盛豪快海膽吞拿魚卷，就可品嘗人氣的爐端燒美食，除銀鱈魚西京燒和鹽燒雞翼，客人可選擇燒厚切牛舌或宮崎豚肉西京燒。另外，餐單還包括白汁烤海膽三文魚籽通粉、鹽麴炒野菜及和牛炒飯等，品嘗美食時可無限添飲指定的非酒精飲品，加指定價錢可享用特製雪糕三文治，又或無限添飲指定的梅酒、清酒、啤酒和威士忌，就更加完美。