東冲有料到：充滿包容的泰國

泰國將6月份稱為「驕傲月」，因為很多同志平權活動會於這個月份舉行。疫情之前泰國都曾經舉行過這類的活動，活動通常只會在是隆路進行約半天的遊行，沒想到今年會如此大規模——無論是民間組織、政府機構，甚至連商業機構都大力支持！

以上星期日為例，在曼谷市中心Siam區便有人頭湧湧的同志驕傲遊行活動，除了相關團體外，就連即將上任的新總理以及曼谷市的市長亦穿上有關服飾現身撐場。Siam Center等商場同樣鼎力支持，無論場內場外都有很多打卡位宣傳平權、自由的信念，同時亦有不少產品及優惠，令人感到多姿多采，處處都是綠色彩虹的風情，就連商場集團的高層亦有現身為活動打氣。

活動當日可以說是萬人空巷，大家都出力出汗參與，高溫之下穿上相關的獨特服飾，眼見除了同志及跨性別人士外，很多市民也沿途夾道歡呼及支持。有人認為泰國是佛教國家，很多事情會嚴肅看待，偏偏在同志事情這方面卻充滿包容及同理心，難怪世界各地有很多朋友喜歡這個微笑之國。

當然，現時在泰國也有一些反對及歧視同志及跨性別的聲音，但相對其他國家算是十分包容及接受，反對聲不算十分嚴重。

雖然曼谷的大型活動告一段落，但在Siam Center仍有相關的優惠和宣傳，甚至其他省俯還有相關的活動，可以說是Amazing Thailand！

胡慧冲