阿儀父親節新歌終於出爐　轉行感人路線勁催淚

「亞視一姐」薛影儀續單曲《一加一等於阿儀》在2個多月時間就有逾170萬收看次數後，亞視兌現承諾趁父親節前夕推出另一首關於父愛的溫馨歌《爸爸爸爸我愛你》，在經理人林寶玉的陪同下飛抵馬來西亞錄音並完成MV拍攝。

而阿儀接受新挑戰唱國語歌，錄音過程比第一首要花多2倍時間，除因製作組要考慮到底要保留阿儀的獨特港普腔還是糾正正確發音，最終通過用她獨有的「儀式唱腔」演繹，製作組亦相當滿意效果外，於是今次「全唱版」，跟《一》的「念歌詞」版本大不同，所以監製想阿儀挑戰完成一場全演唱旋律的歌曲。

阿儀在馬來西亞錄音時接受當地媒體採訪，直指：「呢首歌肯定會令大家感動到哭」，至於MV召募了9組自願參與的真實父子及父女客串，以表達最真實的親情，在拍攝期間阿儀在觀察每人的真情流露，也和MV中的小朋友打成一片。

MV導演為她打造了全新形象並且加入了戲劇的元素，完成拍攝後，導演大讚她記性好，林寶玉也表示：「公司的確有為阿儀傾緊跨台合作嘅戲劇演出，但呢個驚喜就留喺歌曲宣傳之後再公布。」問阿儀可有信心新歌比《一》會有更好成績？她表示：「希望可以感動到很多人。」