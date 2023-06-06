博上位網紅竟在港鐵咁做？網民：好核突

最近有性感女郎空降香港，身材玲瓏有致，但是沒想到她卻在港鐵做了這些事... ...

這位性感女郎是一名網紅，在社交媒體有6萬的粉絲，在她發出的視頻中，只見她穿着長至大腿的外套，一開始還是挺正常的，但下一秒她就掀開外套，露出裏面的性感三點式，看起來很像情趣內衣。如果是在家裏，網民應該不會有這麽大的反應，但是關鍵是，她在港鐵、餐廳、超市、運動場和街邊等公眾場合穿着暴露。

在她自己拍的視頻中，其中有一條是在鰂魚涌港鐵站，只見她背對人群，偷偷地掀起T恤露出內衣，看起來十分驚險和刺激。甚至她穿着根本遮不住臀部的超短裙，故意露出三角底褲，在超市搔首弄姿。又或者，她去運動場做運動，可能由於香港天氣太過於炎熱，也可能跳得太熱啦，她被熱到掀起上衣露肉。

有不少人按讚這位網紅在社交媒體的帖子，但也有網民罵她核突。其實她有另一個賬號，分享她的健身日常，這個賬號上所分享的照片十分正常，大大方方展示她的好身材。回看她的社交媒體，她是在2020年開始發性感相，開始有了不少的按讚，可能為了流量，去年開始在公眾場合瘋狂露肉。

其實在今年4月，有內地網紅來香港也拍了不少性感照，只見這位網紅在街市穿着漁網蹲下張開腿影相，連路過的阿嬸看見都「冇眼睇」。雖然說穿衣自由，但是也希望以流量爲生的網紅可以注意下啦。