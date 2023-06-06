黃静藍唔急結婚　陳詩欣望婚後生一仔一女

「嫩版林志玲」黃静藍（Nam）與藝人陳詩欣（Ayan）等今日（6日）出席活動，二人分別穿上婚紗及晚裝為活動行Catwalk及頒獎。模特兒出身的Nam，穿上純白簡潔婚紗現身行Catwalk，笑指雖然行天橋經驗豐富，但也有甩轆時候：「你知道後台通常好混亂，又要趕住換衫，有時都未著好就已經要行出嚟，最緊要識執生，例如腰位未整好咪叉住條腰行。（如果心口呢？）一定唔會比呢個情況發生，哈哈！」問到何時才以主角身份，穿起婚紗與藝人男友李日朗（Don）拉埋天窗？她甜笑説：「我哋有共識，依家做好事業先，30歲先結婚，仲有幾年。」她笑言最怕「大龍鳳」，求婚方式簡單便可，不過對婚禮卻有要求：「最緊要啲嘢好食！因為我好鍾意食嘢，最鍾意食啲肥同油嘅嘢，我咁講會唔會畀人打？哈哈！」她又大讚男友很貼心，每當她需要為行騷忍口一星期，男友為免她「有得睇冇得食」，更會特意在外吃完飯才與她見面。

至於Ayan亦希望男友藝人陸浩明將來若求婚只需簡單便可：「環境同氣氛先係最緊要，唔使叫晒啲親戚朋友嚟。（婚禮呢？）都想旅行結婚。」她希望婚後能生夠一對子女。