孖Win Win打卡「追鴨」　肥仔愛上人哋老公？

風靡全港的黃色橡皮鴨「Double Ducks」再度訪港，未展出已掀起打卡潮，男圑ERROR成員肥仔及ViuTV藝人Win Win（楊安妮）現身港鐵站「追鴨」拍攝短片，穿梭不同的車站又跳舞又打卡，整晚跳足幾10次。肥仔就話當年橡皮鴨訪港已全城哄動，自己曾專程打卡，而Win Win亦話被「鴨仔」的巨大Size而震懾，跟肥仔一樣「夠晒分量」，不輕易被吹走。

兩人在港鐵站內大跳「鴨仔舞」，未埋位前不時排舞，務求動作更加流暢！片中肥仔更要孭住Win Win四圍跑，搞到滿頭大汗：「原來Win Win喺我心目中好有分量嘅藝人，原來呢啲都係成正比例，孭佢上身都好有分量！不過我唔係話佢肥啊，因為我都係一個肥仔，所有藝人企我隔籬都會Fit好多嘅。」拍攝期間肥仔被Win Win踢中小腿，搞到即場慘叫，仲笑言被「後輩」攻擊：「其實出道冇耐嘅年輕人都會攻擊前輩，係估唔到佢係踢我之嘛，過咗去就算啦，不過我會擺喺心度囉。」

肥仔仲即場教Fans點跳「鴨仔舞」，笑言想創造新潮流：「首先要報Win Win嘅私人跳舞堂，跟住即代入自己係鴨仔！重點扮鴨要用雙手，因為單手就會變咗《Megahit》嘅手勢，記住係用雙手，個頭再不停咁伸前咁就神似！」

Win Win自爆愛儲Figure：「我剛剛已經好想『打卡』，不過工作中唔攞電話自拍，我屋企成張床都係擺滿公仔，最近都專程買張大床安置佢哋，最衰屋企冇浴缸唔可以同橡皮鴨浸浴，真係好想試吓。」兩人又話不時坐交通工具時，成為Fans打卡的對象，肥仔自感被認出實在所難免：「我呢啲咁優秀嘅男人，簡直就係『漆黑中嘅螢火蟲』一樣，佢哋成日話『我老公好鍾意你啊』，我會回番佢哋『我都好鍾意你老公！』」