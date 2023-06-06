羅家英收徒弟　汪明荃讚不絕口：文武雙全

藝人羅家英與粵劇界後輩王志良相當投緣，二人昨日於香港八和會館進行拜師儀式，身為師母的汪明荃（阿姐）亦有到場。王志良不單送上拜師帖，更跪地斟茶給羅家英及阿姐，又送上一套足金金飯碗作拜師禮物，而羅家英則送上一套板帶和綑索予王志良，希望他「短打」及「小武」功夫愈做愈好。

談到收徒弟，羅家英謙稱：「王志良係第6個嘞，已經有半打。（仲收唔收？）視乎情況啦。」原來王志良已多次向他提出要求，希望拜師學藝，最後他被對方的真誠感動：「覺得自己冇嘢教人哋，會唔好意思嘛。」王志良則大讚師傅說：「佢教識我好多粵劇嘅嘢，例如唱腔等，本身都好鍾意睇師傅嘅粵劇演出，從中學到佢喺表演上嘅細膩。」阿姐則表示戥丈夫收了這個徒弟開心，自己亦欣賞王志良的基本功，而羅家英本身是文武生，她覺得王志良亦可走這條路線。

當問到兩師徒會否有合作機會？羅家英透露二人將於9月有合作。談到對徒弟的忠告，他坦言：「佢要減少少肥嘞，其實講基本功，佢比我更勝一籌，但舞台上架子差少少，做戲嘅節奏、對角色嘅深度亦未夠，不過依家新人多演出機會，可以慢慢磨練。」由於近日各有各忙，羅家英表示稍後將會補設拜師宴。