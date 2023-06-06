溫拿Farewell騷　阿倫兒子齋睇唔唱

成軍50年的溫拿樂隊將於8月6-10日於香港紅磡體育館舉行《溫拿情𣎴變+說再見Farewell with Love 演唱會》，眾人今日（6日）於中環舉行記者招待會，樂隊成員譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、彭健新及葉智強均有現身，惟欠鼓手陳友變成「4缺1」，4子解釋陳友日前疑似中暑故要留家休息，但亦有拍片向大家打招呼，而當台上營幕播放陳友片段時，阿倫説：「塊面好似歪歪哋，中風定中暑？」非常搞笑。4子於台上分享感受，坦言5人能一起走過50年絕對難得，能認識對方是榮幸及福氣，又獻唱多首經典作品，大會又預備了蛋糕更送上特別版紀念郵票。

談到決定舉行告別演唱會念頭，阿倫説：「溫拿仲有手有腳、行得走得，所以想早啲畀歌迷見證呢個Farewell Party。（有冇唔捨得？）我哋係憂而不傷。」他們指各自也有多首心儀歌曲想唱，因此稍後會開會從60多首歌中精挑細選歌單，更笑言到時盡量不講話。問到想邀請甚麼朋友參與？彭健新表示有意邀請前經理人梁柏濤，而阿倫和阿強則分別希望邀陳百祥及其胞弟陳百燊上台，阿倫指因阿叻是溫拿前身The Loosers的成員。

而阿B就透露女兒鍾懿會專程從外地回港任嘉賓，他說：「佢同溫拿一齊成長，由未識講嘢，到依家大學一年級，佢咁啱放暑假返嚟。」問到阿倫會否帶兒子曉風上台？他笑謂：「你哋就想！佢唔係呢行，你哋唔好搞佢，佢依家唔喺香港。（唔返嚟睇？）點解唔返呀？」

他們表示今次告別演唱會後便不會再作商業演出，不過慈善會例外，亦透露有相關單位正與他們洽談巡迴演出，包括內地及東南亞。另談到早前網民拿阿倫的一張踢波照嘲笑他肚腩比「大哨」還厲害，他搞笑回應：「張相好耐之前，的確有一輪係比較豐衣足食，人哋集思廣益，我就集『脂』廣益，依家減緊啦。（目標減幾多？）到時上到台就得。」