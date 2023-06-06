李元元熱愛跳兔仔舞　Lucy媽︰要趕豬咁氹佢瞓

由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，本周四（8日）播出的第5集主題是「從小『瞓』練」，節目指出，根據亞太區兒科睡眠協會的調查發現，香港BB是全球最夜瞓BB，今集3位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣找來兩個不同風格的家庭，分別是李璨琛及「睡眠專家」教大心理系副教授劉月瑩，探討「瞓覺」是否有得教，亦會以實驗式手法嘗試解決小朋友「唔願瞓」的難題。

最吸睛代表非李璨琛女兒Lucy（李元元）莫屬，「出名唔鍾意瞓覺」的Lucy，拍攝期間表現生猛，不斷做鬼臉及四處撩人玩，又大跳「兔仔舞」，可愛度爆燈。面對李媽媽及主持黃曉瑩兩大高難度提問：「BB，你係咪唔鍾意瞓覺」及「你係咪見到爸爸媽媽唔瞓，所以你都唔瞓？」，Lucy均以「神反應」輕鬆帶過，引發全場爆笑。

對於女兒「唔願瞓」，李媽媽梁志瑩（Sophia）分享「催」眠日常：「要去到最尾嗰刻，好似趕豬咁樣趕佢…總之佢一定會Chur到自己得番0.01格電（先肯瞓）。」李璨琛除自覺「夜瞓」習慣影響女兒，又真情剖白為何會「夜媽媽」陪女兒玩遊戲：「想盡量彌補番唔喺屋企嘅時間。」攝製隊實時觀察，臨近就寢時限的Lucy不但零睡意，採取拖延政策拉著父母大玩特玩，當媽咪勒令睡覺時更爆喊扭計，爸媽出盡法寶都無功而還，相當頭痛。