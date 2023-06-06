Nikki Sullivan 加州辣妹 透視誘惑

作為貼身衣物，一般人喺揀選內衣時，總係以舒服行先，當然亦有女性希望藉穿着功能性內衣嚟改善體形，但有更多女性視內衣為吸引異性或伴侶嘅「武器」，好似網紅Nikki Sullivan就話透視款式最啱自己，因為夠晒誘惑嘛！

通爽舒服

唔知大家有冇留意過女士嘅內衣呢？作為一種時裝，可以話係花款多多，除咗顏色、剪裁、物料層出不窮，好多設計師都會加入一啲誘人嘅細節，以凸顯女性嘅魅力，其中一招就係採用透視物料。有外國網站稱，透視內衣源於以激發男士原始本能嘅情趣內衣，最著名嘅一款係由意大利時裝設計師Ada Masotti喺1954年設計嘅「La Perla」。時至今日，唔少網紅都會拍內衣寫真，意圖明顯不過，而嚟自美國加州嘅Nikki Sullivan，經常着內衣上鏡，只要睇過佢嘅社交帳號，更會發現半數相片都係透視款式添！據佢解釋，呢款內衣唔止性感，仲好透氣，着上身好通爽舒服咁話。

人氣女模

查實Nikki Sullivan愛穿透視內衣拍寫真亦好平常，事關佢嘅職業係比堅尼模特兒，而且出道過程都幾特別。話說當年仍然讀緊大學嘅Nikki，喺海灘曬太陽，突然有位自稱係模特兒事務所嘅男士遞上卡片，話佢嘅外形好啱做模特兒，起初佢未有太在意，諗住對方係白撞，但過咗幾日先喺偶然之間發現呢間事務所喺模特兒界好出名，於是決定打電話約面試，最終憑亮麗外形過關。Nikki話最初有做吓時裝模特兒，後來主力着比堅尼，而除咗拍寫真之外，亦經常喺時裝展登場。至於點解會做咗網紅，佢笑稱唔係刻意要走呢條路，只係某日發現IG帳號有超過10萬粉絲，先至積極發展自己嘅網紅工作。