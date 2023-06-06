郭富城獅城巡唱　幫「情人」撲蛋糕

天王郭富城（城城）相隔8年再在新加坡舉行世界巡迴演唱會的旅程，完成美加站後，展開第二階段，新加坡為首站。早前門票開賣，即被歌迷瞬間秒殺。城城抵達獅城當夜，過百歌迷在機場守候，送上鮮花、熊公仔等，令他十分感動。一連兩場《舞林外傳》，城城先以經典快歌《狂野之城》加《唱這歌》 打開序幕，配上超勁舞姿，令現場氣氛熾熱起來，整個場館充滿掌聲和吶喊聲。連串經典慢歌，亦令歌迷情不自禁地和唱，心情大好的城城更不時和歌迷玩估歌名，喊歌名，歌迷紛紛回應此起彼落地大呼「I love you」，而城城幽默地以冧爆情歌《I love u so》回應，歌迷揮動燈海和應，場面浪漫。

城城在台上向歌迷表示：「8年沒見非常想念。」並盛讚當地歌迷熱情又長情，而且很有禮貌，即使在酒店大堂守候他也只是打個招呼，不會騷擾他，令他體會到支持又很自在。城城表示每次演出均會傾盡全力，去將表演做到最高水平。於演唱會尾聲，城城選唱《愛的呼喚》，表示感謝每一份支持，特別多謝當地歌迷的熱情令他很感動，會把所有支持都保存好，視作原動力，在不同的舞台上繼續全力以赴，台下掌聲雷動。這次城城在新加坡也品嘗地道美食，惟未有機會吃到榴槤。而疼錫囡囡的他也特別購買新加坡特產班蘭蛋糕回港作手信。而城城和團隊回港後將準備馬來西亞巡唱。