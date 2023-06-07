【是日通勝】

農曆四月二十

癸卯年 戊午月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：移徙、會友、動土

忌：安床、作灶、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、23、38

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：對伴侶的要求勿太苛求，以免令對方難堪。

金牛座：財運差勁，投資忌衝動，否則可導致損失。

雙子座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

巨蟹座：多為別人設想，對事業發展百利而無一害。

獅子座：運氣不是成敗關鍵，最緊要對自己有信心。

處女座：身心狀態佳，能夠在公私兩方面取得平衡。

天秤座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

天蠍座：對別人寬容一點，可在職場上贏得好口碑。

人馬座：斤斤計較沒好處，不要為自己添煩添亂了！

山羊座：幸運指數排第一！理財策略不妨進取一點。

水瓶座：受人事問題困擾，事業受阻，要謹言慎行。

雙魚座：春風滿面，多展露笑容，愛情運直線上升。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）虎 精神差

鼠：幹勁十足，可在事業發展上大放異彩。

牛：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

虎：是日沖煞，運勢低迷，做事提不起勁。

兔：缺乏魄力，面對抉擇時顯得猶豫不決。

龍：心情極好，不妨抽空陪家人共聚天倫。

蛇：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

馬：不利投資或做生意，容易被別人誤導。

羊：情緒不穩，容易令身邊人摸不着頭腦。

猴：做事成熟穩重，工作處理得有條不紊。

雞：保持謙遜可帶來好人緣，有利事業運。

狗：工作壓力大，易與同事爆發明爭暗鬥。

豬：小人出現，做好分內事，勿與之爭執。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

家居燈飾有學問

燈具不僅有實際的照明作用，在玄學上，燈具配合家居環境，符合「廳明房暗」的大原則、光度適中，才可為居住者帶來平衡的氣場和情緒。

有些朋友喜歡在客廳安裝水晶燈，以增加氣派，但必須注意天花板的高度是否足夠，否則水晶燈反而阻礙氣場流動。現時很流行的射燈設計，但如射燈頭外露，它的形狀便如「探頭」一樣突出，如梳化剛好在射燈頭之下，居住者變相長期坐於探頭之下，不利健康運。

在玄學上，燈泡的數量以6個、8個、9個為吉數（每個區域計算），傳統上認為2個、5個的燈泡組合數量對健康不太有利。

燈飾造型日趨新穎，選擇燈飾時最好以圓潤設計為主，在玄學上可以打造溫暖和諧的效果，另外工整的長方形或方形亦可以採用，但一些呈窄長形，又或呈尖形銳利的燈飾，最好不要採用。而睡房主要用作休息及睡眠，最好也是以圓潤設計為主的燈飾，增添溫馨感。

為家居選擇燈具也要考量光度，長期處於燈光過猛的環境，容易令人精神緊張；相反，過於昏暗又會令人精神不振，所以應以適度平衡及舒適為主，而一些較暗的位置，例如轉角位、廁所、天井位置等，更不應太過陰暗，應保持明亮。