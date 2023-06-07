《變形金剛：狂獸崛起》野獸版機械人首次登場

《變形金剛》（Transformers）真人版系列由美國導演米高比爾（Michael Bay）拍了5集後，於2018年換上美國導演Travis Knight接手「軟重啟」執導前傳外傳《大黃蜂》（Bumblebee），今年再由《王者之後: 重拳復仇》（Creed II）美國導演Steven Caple Jr.執導《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts），故事線承接《大黃蜂》，再加入90年代《變形金剛》電腦動畫《Beast Wars: Transformers》元素，首次有野獸版變形金剛登場！

《Beast Wars》講述正義與邪惡陣營的機械人降落某星球，他們各自變成當地動物與昆蟲適應環境，包括猩猩、獵豹與暴龍等，然後再尋找散落的救生倉增加同伴。故事的扭橋是，原來他們時空穿梭來到史前地球，因此兩派機械人的戰爭，直接影響人類未來的存亡。這套的電腦動畫技術以今時今日標準來說固然粗糙，但當年觀眾可是看得津津有味，那些人性化的複雜角色令人留下深刻印象，尤其是改邪歸正的速龍Dinobot。電影《狂獸崛起》將《Beast Wars》角色搬到現代，與其他交通工具版的變形金剛碰頭，雖然故事線被大改，但相信亦可擦出不少新火花！