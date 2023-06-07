娛圈單打︱舊愛把口唔收　十優人生烙印

「抽水王」林作抽得水多終賴嘢，藉着全城同哀的商場斬人案胡亂抽水，連其任職的保險公司也被焫着，發聲明將他怒炒。舊愛麥明詩（Louisa）隨即對有關聲明按讚，似乎連十優港姐都對前男友所作所為睇唔過眼。

有口痕友就話嘞，十優港姐有美貌有智慧、有身材有學歷，樣樣嘢都好，就只有一樣嘢唔好，就係竟然有林作呢位前度，簡直係人生污點。嗱，係咪人生污點咁誇張就唔知，但撇得快好世界，麥明詩果斷同林作分手，亦是其智慧的體現。

眾所周知，呢位十優港姐畢業於英國劍橋大學，而林作則係英國牛津大學畢業生，本來十分登對。當選港姐不久，適逢林作參選區議員，麥明詩被發現低調現身幫男友拉票，「夫唱婦隨」感情要好。詎料好景不常，二人性格始終有極大差距，2016年正式分手。

當然，對於呢位天之驕女來說，世界咁大，完全沒有必要為一棵樹放棄整個森林。何況這位港姐學歷實在太好，前路實在有太多選擇，娛樂圈對她來說，只是打開知名度的一張入場券而已，既然拍劇試過，做主持也試過，倒不如挾港姐光環轉行，開拓另一個世界。淡出娛樂圈後，她轉到跨國公司擔任商業顧問，並透過IG維持曝光率，優哉游哉。

去年底，Louisa與前機師盛勁為同遊日本被野生捕獲，令戀情意外曝光。外界大多盛讚機師男友高大靚仔，起碼比林作高20cm，認為她有眼光。不過咁，連同新歡拍拖，都被人拉埋林作一齊講，可想而知舊情實在深入民心，已成為搣唔甩的人生烙印。