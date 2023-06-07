星玄︱胡定欣人緣旺　帶挈對手演技爆發

今日是6月7日，農曆四月二十，通勝話宜移徙、會友及動土，動土解起樓時，第一次拿鋤頭挖土，跟裝修是不同的，大家如想裝修可另擇吉日；最旺生肖是雞，人緣旺時要記住繼續保持謙遜，那就可以帶來好人緣，有利事業運。

而屬雞的胡定欣，近年將事業重心放在內地，最近出席活動，還流出「零P圖」的相，42歲的定欣即使被人近距離拍攝，也勁瘦沒走樣，看到的都大讚她靚女，真人靚過上鏡；而她私下亦有跟Fans拍照，如此親民難怪在內地也有高人氣，而且她不但待Fans好，之前她拍劇要做方力申繼母，雖然她實際年齡比小方還小，網民也幫她抱不平，但定欣貴為視后，完全沒有架子也沒有怨言，今日繼續保持專業態度，肯定繼續有很多人喜歡她，事業會旺爆。

人緣極旺的定欣，不但個人演技出眾，就是跟她一起拍劇的拍檔，也同樣被他帶旺，就像早前在無綫劇集《廉政狙擊》中，跟定欣一起做對手戲的吳卓羲（Ron）也被她恩及，在劇中被觀眾大讚演技大爆發，甚至網民說他有機會爭獎，定欣的演技「神助攻」絕對功德無量。

星座方面，今日的幸運星就是山羊座，幸運指數排第一，故此理財策略可不妨進取些。山羊座的蔡潔，最近在無綫劇集《一舞傾城》中有不少性感大尺度演出，第一集佢被扯爛絲襪、幾乎被霸王硬上弓的戲份，相信大家也印象深刻，她在劇集中有如此好表現，蔡潔應該都有不少工作找上門，賺到的錢不妨用來投資。至於雙魚座的朋友春風滿面，笑多些愛情運也會直線上升。