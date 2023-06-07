太實用了！原來牙膏還有這些用途
2023年06月07日 10:00
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牙膏除了清潔牙齒，原來仲可以清潔好多嘢。（互聯網）
雖然牙膏我哋日日都用，不過大家又知唔知原來除了清潔牙齒，白色膏體的它們還有其他不同的用途？今日小記就為大家搜羅了網上有關牙膏的3大清潔術，分分鐘可以幫你解決「燃眉之急」。
1.清洗飾物
相信有戴開銀飾的人都知道，銀飾戴得耐容易變黑，這個時候先不用着急買洗銀水，不如先用布沾些牙膏擦一擦，再用水清洗。原來牙膏中含有能抗氧化的成分，可以有助清除銀器的黑斑。另外對於金屬飾物亦同樣有清潔的作用，不過就不適用於珍珠類飾物。
2.清理鏡面
鏡面易起霧、有漬？牙膏都幫到手喎，用海綿沾小量的牙膏在鏡上抹開，再加少量清水用乾布抹乾淨，就可以清潔加去漬，還有防起霧的作用，據說用在眼鏡鏡片、潛水鏡鏡片中亦一樣得。同時用布沾些牙膏來抹手機螢幕亦同樣乾淨。
3.清潔衣物
衣物上的污漬亦同樣有計，尤其是接觸地面的鞋，把牙膏擠在白色皮鞋、波鞋白邊等部位，擦一擦就可以令它們還原靚靚。除了鞋外，對付衣服上的油漬、醬汁都一樣得，方法是把要洗的衣服沾濕，在污漬上擠上牙膏用牙刷刷一刷，再正常清洗即可。