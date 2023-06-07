親解失敗原因！基斯漢斯禾夫自批《雷神4》太無聊　

憑漫威超級英雄角色「雷神」走紅的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）最近接受男士雜誌《GQ》訪問，在訪問中他發表自己對《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）成績不理想的原因。

他自爆兒子不喜歡該集：「一群8歲嘅孩子批評我套戲：『我哋認為呢套戲太幽默，動作好型，但視覺效果就唔係咁好。』」而他亦透露影片失敗的「致命傷」：「我覺得我哋玩得太開心，但就係咁而變得太無聊。我喜歡成個過程，但你就係唔會知道人地會有咩回應。」至於未來會否再演「雷神」，他就表示看漫威能夠提供甚麼創造性的主意，是否有為這個角色帶來新的東西，但目前自己真的想做些其他事情。

此外，基斯亦有在訪問中回應兩大導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）和馬田史高西斯（Martin Scorsese）對漫威電影的批評。他說：「當我聽到呢啲（批評）時，我真係覺得非常沮喪。佢哋係我未共事過嘅英雄，我諗佢哋唔會係我嘅粉絲。」不過他澄清兩位導演仍然是他的英雄亦好願意與他們一起合作。​​​

除了「雷神」之外，在片中飾演「雷神父」的金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）最近亦公開批評他在漫《雷神奇俠》的演出冇意義，他指製作人為他「裝上鐵甲同黐鬚叫他坐在王位上呼喝下」而他批評坐在綠幕前演戲根本是冇意義演出！