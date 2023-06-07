白間美瑠赴韓參賽　《Queendom Puzzle》將參賽者分等級惹不滿

韓國Mnet競賽節目《Queendom Puzzle》將於下周二首播，電視台昨晚（6日）率先公開參賽者出場及分組的影片，與多隊女團參賽的《Queendom》不同，《Queendom Puzzle》是由來自不同女團的成員以個人身份參賽。

今次參賽的包括宇宙少女成員夏天、AOA出身的到婲（前名：澯美）、Lovelyz出身的Kei、CLC出身的睿恩、MOMOLAND出身的JooE、woo!ah!成員Nana與Wooyeon等，日本偶像團體NMB48出身的白間美瑠及泰國偶像團體BNK48出身的FYE亦有參賽。

而擔任主持的少女時代隊長泰妍出場後，隨即宣布以在韓國音樂節目獲冠次數及專輯首周銷量合計，將參賽者分為一線、二線、三線及四線，其中沒有在韓國出過碟的白間美瑠就自動被定為四線，她們將以個人身份表演，通過其他參賽者的評分再分組，估計會出現大洗牌。

影片公開後，不少網民對節目將參賽者分等級表示不滿：「一線、二線這種網絡用語，為甚麼要在節目中用？」、「對參賽者太殘忍了」。