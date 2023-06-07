【簡潔生活學】多關注個人身心健康

近期香港接二連三發生多宗謀殺案，實在令人感到難過與不安。由於資訊發達，很多圖片及短片，有時候還未證實真確性，已迅速在網上流傳，有人抱着好奇心，會不斷瀏覽和轉發，但這種行為，會不知不覺使人情緒困擾，所以，在瀏覽和轉發前應「停一停，諗一諗」，是否有必要。

生活在城市，節奏急促，不論任何年紀都會面對各種壓力，若沒有適當地紓緩情緒，只會令問題惡化，輕則失眠，嚴重的更會有抑鬱、躁狂等等，尤其加上這3年的疫情，無形中令人感到焦慮及絕望。為了精神健康，除了不要過分閱覽網上資訊，建議多做運動、看書及聽音樂，讓身心得到片刻放鬆。

其實在收納工作上，經常也遇到有心理障礙的朋友，最常見是囤積症、購物狂等等。而早陣子更聽到一位朋友說親友患上了抑鬱症，原因是準備移民時，因家人已到彼邦，剩下她無法獨自處理家中物品搬運事宜，最初不以為然，未有找幫手，後來卻因壓力而患上抑鬱症而放棄移民，實在很感慨。聽起來好像有點誇張，但每個人承受的壓力都不同，所以不能輕視。

沒有人想生病，不論生理或心理，能夠及早根治當然最理想，不過，明白到有些人可能連自己出問題也不知，又或根本明知道有問題，但不敢面對；也可能有些是求助無門。所以，當我們還擁有健康的身心，除了感恩，也應多關心家人和朋友，甚至隔離鄰舍。簡單打個招呼問候一句，或者做個聆聽者，讓對方舒一口冤屈氣，也可以減輕情緒負擔。嚴重的，當然要請教醫生或專業人士。

Profile：Kitty Wong

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