李靚蕾開Channel大談美國官司贏王力宏：想尖叫一場

台灣天王王力宏和李靚蕾於2021年爆婚變，二人就離婚及撫養權等問題告上法院，官司喺台灣及美國兩地開戰，早前李靚蕾方就透過律師指二人喺美國法院嘅訴訟案中，王力宏已確定敗訴終結。本以為二人罵戰已經平息，各有各生活，今日（7日）佢就宣布開設錄音頻道《沉靚時間》，親揭自己如何走出婚姻嘅人生低潮，並再次提得知美國官司勝訴嘅喜悅。

當中佢談到呢1年嚟，對面美國同台灣官司同時進行，日頭除開工及學習課程，又要準備打官司嘅資料，為嘅就係半夜4點透過網路開庭，佢回首嗰段時間好難捱：「都沒辦法睡覺，那一天早上收到一封信，說我在美國的官司勝訴，我其實情緒很激動，需要大哭、尖叫一場，那時候我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是很需要空間釋放我情緒。」

佢等到忙完公事同家事之後，直到晚上8點先有獨自一人嘅空間，佢去到客廳想要好好大哭一場：「結果，哭不出來，因為那個情緒已經過了」佢續強調分享呢啲經驗並唔係教大家忽略情緒，或假裝呢啲情緒唔存在，但要學會同情緒共存，每天以正常生活為主軸，真係難過嘅時候，就花幾十分鐘或一個小時抒發情緒，而唔係花好幾天陷喺情緒入面。