Tyson Yoshi自爆係Figure迷　孖Do姐出埠獲益良多

歌手Tyson Yoshi今日（7日）出席活動，參觀現場展出的手辦模型，他更笑稱自己為「毒L」一名：「主力睇漫畫，儲咗好多，會攞出嚟番睇。」他指旅行時也會順道欣賞展覽，家中也有儲很多漫畫角色的手辦模型：「成日畀阿媽鬧叫我唔好再買，不過依家有自己工作室擺好啲，試過有一次返到屋企發現阿媽郁過啲公仔，我放咗喺廳，佢想搬返入房，但太重佢搬唔到，又試過裝啲公仔送畀親戚，堂細佬嚟到話鍾意又就送咗畀佢。（可以買返？）買唔到啦！」他指自小由扭蛋公仔開始逐步「入坑」，問他共花了多少錢玩玩具？他説：「計唔到喎，細細個開始。（6位數？）每個男仔都係咁上下啦，都試過食炒價。」除了動漫，他坦言另一個沉迷的嗜好就是健身：「上咗條單程路，有時想懶唔做，但照鏡見到腹肌朦朦地，心諗上到台一定俾人發現，結果都係去做返。」

另談到他早前與Do姐（鄭裕玲）到外地拍旅遊節目，他坦言最初有點緊張：「都驚點與點一齊坐車嗰陣會周身唔自在，你知佢氣場好大嘛。」他指相處後發現Do姐為人和藹且做事有效率：「最重要佢快，本身擔心拍電視節目要慢慢磨，今次好驚喜，只要Do姐話OK就搞掂。」他指為了想配合Do姐，自己已提前出門，誰不知到達時發現對方已在場，笑言從對方身上學會早到。