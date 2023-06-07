1日吸120萬客仔　蔡依林飛日本開工嗌「變態」

台灣天后蔡依林（Jolin）受邀登日本音樂平台日本大型音樂平台THE FIRST TAKE，片段尋日（6日）就被上載到短片平台，見佢仲選唱獲得金曲獎嘅《玫瑰少年》，目前該支影片已衝上了台灣發燒影片第一名，點閱亦衝破120萬。由於該節目只能錄製一次，天后就透過社交網發聲，親吐今次錄音經歷「太變態了」！

經歷豐富嘅Jolin，佢直言今次難掩緊張心情：「一邊叨念祈禱，待會歌詞不要出包，一個詞忘，會全忘的天分，舌頭不要打結，不要閉眼陶醉太久，可能會撞到麥克風。」等到現場工作人員開始倒數，Jolin表示：「秒瞬間，我像嬰兒找母親一樣， 戰逃機制啟動了，面對冰冷的機器， 即使再完美的燈光，都像在等待我吐出一口氣，好捕捉那氣體是甚麼形狀的幫兇。靜止！我真的聽到靜止的聲音），我來到了楚門的世界！只剩自己和自己的呼吸，沒有再多餘的空間了。」

到佢順利錄音後接受訪問，佢形容自己臉部依舊強忍住零下30度嘅內在僵直感，隨後先聽到錄音室外工作人員放聲歡呼嘅鼓舞聲。Jolin又自爆走出錄音間，開始狂隊帶去日本做伴手禮嘅澎玉芭樂乾：「不明就裏擅自一根接一根，邊吃邊大喊『太變態了』、『 太折騰了』，『有病』，一直傾瀉，至今回憶起，依舊難忘那天冰凍焦點的任務。」