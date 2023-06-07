游學修唔怕粉絲走佬　阿Dee「三代同堂」夠搶

藝人游學修、ERROR成員何啟華、藝人陳海寧和《全民造星V》參賽者梁浩朗現身活動，身為超級英雄迷的游學修，一身全黑裝束出席，獲贈1:6蝙蝠俠人偶，他透露屋企共儲了10多個不同人偶，笑言窮人水平來說算多，他曾經參觀過古天樂擺放玩具的私人收藏庫，跟古天樂的收藏是蚊髀同牛髀，因對方儲1:1人偶，就算送給他也沒有地方擺放，十分羡慕，能夠參觀收藏庫已經好開心。

提到近日準備拍黃修平導演的新戲，戲中飾演聾人，他花了近半年時間學習手語，同時他又要為9月的舞台劇加緊排練，暫時只背熟2、3成稿，但不會給自己太大壓力，因向來有進步空間。對於其主理的網上平台近日被指影射時下偶像，傳出走粉潮，游學修表示：「無發生呢件事，觀眾好鍾意呢條片，每個月我哋都會搞投票，今個月蘇致豪扮偶像呢條片仲贏咗，觀眾好鍾意，我哋有講hater和粉絲，無聽過有人鬧過，無人覺得被冒犯。」並自認近年說話小心變得慎言，更自認要做個乖仔。

同場的何啟華（Dee哥）擁有大眾樣，跟陳海寧和《全民造星V》的梁浩朗（Aaron）撞樣，3人今日首次以「Dee's family」組合出席活動，Dee表示自己是首次以個人身份出席活動，看到跟自己相貌相似的人，起初也不習慣，他表示今日忘記了提粉絲會有此活動，自覺戇居，擔心粉絲不開心，連忙道歉。對帶挈Aaron有工作做，Dee認為是互相帶挈，覺得是上一世結緣。希望遲些可以一起拍攝旅遊節目。並笑言將來拍戲若無空檔可以找Aaron做替身頂上，Aaron也戲言觀眾也未必會發現。Aaron透露在《全民造星Ｖ》能晉身60強，現同時兼顧大律師工作，由於是自傭人仕，故工作安排富彈性。

問Dee覺得Aaron可以走到幾遠？他笑言：「佢應該一世都做到律師，講笑，覺得盡力而為，攞獎唔代表一切，重要過程，問心無愧。（估佢幾時被foul？）佢應該一嚟就被foul，所以佢已經贏晒，仲出嚟活動。」