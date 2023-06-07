亞視台慶眾星齊撐　陳啟泰唔玩《百萬富翁》搞呢個節目

亞洲電視昨日（6日）於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，陳啟泰、柳影虹、李龍基、劉錫賢、鍾叮噹、馬浚偉、馮素波等現身，而內地藝人黃渤更專誠錄影為亞視送上祝賀。

亞視行政總裁徐小明率領董事局及管理層舉行啟動禮，他盼望透過台慶活動令外界更了解亞視未來動向：「其實壓力都好大，因為大家都問有咩搞，其實我最主要目的就係激活亞視，因為一個電視台冇製作就好似虛殼咁，起初我哋輕鬆啲，好似新聞、財經、玄學等等。今次『碌卡』叫咗好多朋友嚟幫手，晚宴都爆晒人數，多謝大家對亞視嘅情懷支持。嚟緊亞視都會參與一個基金，我哋希望培養到人才，搵到啲好劇本。」

他還表示，現階段亞視將製作另類的綜藝節目，盼吸引更多觀眾點擊：「一個媒體機構有新聞，可以盡到社會嘅責任，今次加強咗新聞嘅力量，我們已經成立《亞視國際新聞台》，由我們的藝人陳美濤、吳玥肜、羅卿娗伙拍馬來西亞新聞團隊，為觀眾提供最新的資訊。」被點名讚賞的李芷菱、陳美濤、吳玥肜、羅卿娗受寵若驚，羅卿娗就話現主持新聞及旅遊節目，仲話想有新嘗試挑戰自己：「希望嚟緊會拍新劇集，可以成為未來嘅經典！依家做主持都會帶大家周圍玩、周圍食，希望大家都會留意。」

陳啟泰表示能再為亞視拍節目感興奮：「頭先我見大堂好多人，我以為自己好熟路想做『秘道』，點知封咗搞到要行5層樓梯。我依家為亞視拍汽車節目，最好可以帶埋太太一齊拍，因為唔使跟團招呼都好啲啦！今次節目都好似監製咁，因為我哋呢啲老演員都會比好多意見嘅。」

柳影虹、李龍基為晚會擔任表演嘉賓，二人落力獻唱為節目增添氣氛，柳影虹表示重回亞視感興奮，希望多製作節目令業界百花齊放：「我問小明哥(徐小明)係咪搵我做評判，佢話叫我唱歌！其實都想做評判，因為咁多年畀人指指點點，都想評吓人地唱歌嘛。」而同場嘅李龍基就拒談女友用手袋裝錢一事，唔想比人誤會，但佢自爆年尾將有「喜訊」公布：「我哋年尾就會結婚㗎喇，不過應該唔會大搞，總之兩個人開心就可以。」

劉錫賢為晚會擔任司儀，佢表示多年未現身錄影廠，重回舊地感觸良多：「我1988年加入亞視，咁多年都拍過好多節目，令觀眾留低深刻印象，真係好多謝亞視，希望今次小明哥帶領亞視有新形象，令觀眾接受翻我哋。」

久未露面的陳庭威感觸亞視台慶，笑言自己「年年18歲」，保持狀態隨時工作：「大家身體健康、快樂就可以，呢幾年我喺大馬都有做生意。（感情呢？）啊…我仲係…自由身！你知以前係『地下情』，唔知邊個咩？咁約出嚟食飯見吓囉。」 而馬浚偉支持徐小明出席台慶，認為亞視做網台有更大發展：「佢哋有需要而我又做到，我一定會支持佢，不過依家我都忙緊返學，可能做監製開心啲，因為可以指人做嘢，可能呢啲層面合作會易啲。」