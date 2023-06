本日日本：再度聯乘《哈利波特》　嘿美毛氈好吸引

日本Tully’s Coffee曾多次與《哈利波特》合作推出聯名產品,吸引不少哈利波特迷乖乖奉上金錢。為迎接東京練馬區的哈利波特影城(Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter)開幕,品牌以「Discover the Wizarding World」為主題,再度推出多款《哈利波特》產品,將於6月7日至7月4日登場。日本全國TULLY'S COFFEE 門市與線上商店分別推出限定產品,門市必買的有兩用Tote Bag、嘿美毛氈、TULLY'S霍格華滋小熊、掛耳式咖啡組合等。另外還有限定特飲「哈利波特凍奶茶糖漿餡餅」,以哈利波特最喜歡的英國傳統點心Treacle Tart為靈感,奶茶冰沙加入檸檬皮,香甜中帶點微甘,味道清爽,混合少許香料,並加上鮮忌廉及脆脆,夠晒消暑。購買指定飲品更可加購「嘿美迷你小袋」,樣子十分外愛,每人最多限購兩杯飲品及兩隻公仔。至於TULLY'S COFFEE網上商店及赤坂店則另外推出霍格華滋列車杯墊、葛來分多圍巾等限定商品。另外,凡於這段期間購買哈利波特聯名產品滿2,500日圓(約HK$140)以上就有機會得到霍格華滋魔法學院鑰匙圈,有4款隨機贈送。