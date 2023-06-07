本日日本：再度聯乘《哈利波特》　嘿美毛氈好吸引

日本Tully’s Coffee曾多次與《哈利波特》合作推出聯名產品，吸引不少哈利波特迷乖乖奉上金錢。為迎接東京練馬區的哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter）開幕，品牌以「Discover the Wizarding World」為主題，再度推出多款《哈利波特》產品，將於6月7日至7月4日登場。日本全國TULLY'S COFFEE 門市與線上商店分別推出限定產品，門市必買的有兩用Tote Bag、嘿美毛氈、TULLY'S霍格華滋小熊、掛耳式咖啡組合等。另外還有限定特飲「哈利波特凍奶茶糖漿餡餅」，以哈利波特最喜歡的英國傳統點心Treacle Tart為靈感，奶茶冰沙加入檸檬皮，香甜中帶點微甘，味道清爽，混合少許香料，並加上鮮忌廉及脆脆，夠晒消暑。購買指定飲品更可加購「嘿美迷你小袋」，樣子十分外愛，每人最多限購兩杯飲品及兩隻公仔。至於TULLY'S COFFEE網上商店及赤坂店則另外推出霍格華滋列車杯墊、葛來分多圍巾等限定商品。另外，凡於這段期間購買哈利波特聯名產品滿2,500日圓（約HK$140）以上就有機會得到霍格華滋魔法學院鑰匙圈，有4款隨機贈送。