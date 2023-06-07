劇裏劇外一樣咁閃　安孝燮李成景拍片冧香港劇迷

韓國熱播劇《浪漫醫生金師傅3》播出至今12集，不少觀眾均高呼兩位主角安孝燮及李成景的甜蜜互動直達「糖尿病」程度，加上二人的默契，成功俘虜不少粉絲！近日劇中四大主要演員為劇集向香港觀眾宣傳，大玩「關鍵字Battle」，在對話中誘導對方說出被指定的「關鍵字」，只要參加者開口講中即判輸！

片段中4人首先特別向香港觀眾問好後正式開始宣傳，遊戲開初不斷試探對方，而各人都小心翼翼應付。第一局由安孝燮聯手李成景圍攻蘇朱娟，蘇朱娟最後抵擋不住「情侶」的合力攻擊不幸戰敗，完全感受到這對「螢幕情侶」不論對其他演員或香港觀眾的猛烈攻勢。第二回合開始後二人即變本加厲，開始向香港觀眾大放閃光彈！李成景被問及對劇中印象最難忘的一幕時，安孝燮即插嘴問：「同我有關嘅場景唔深刻咩？」李成景即甜蜜回應：「好多！所有都難忘！」劇內的甜蜜延伸至劇外，反而令所有香港觀眾都非常深刻。

其後蘇珠妍提及最難忘的場面就是兩大主角安孝燮及李成景的「Kiss場面」，李成景即尷尬回答：「非常害羞‧‧‧」身旁的男神安孝燮馬上護航：「一開始是很尷尬，因為劇中我哋作為同事越界成為情侶‧‧‧」李成景馬上接話，撒嬌式問道：「你覺得我哋邊場戲最尷尬？」怕醜仔安孝燮尷尬回應：「Kiss戲‧‧‧」原來一切都是布局，說中指定詞語「Kiss」的安孝燮立刻判輸！想不到二人於《浪漫醫生金師傅3》持續放閃外，在劇外更「戲假情真」地要閃盲香港觀眾！