果粉聚焦：iOS 17新功能　防男友偷食？

Apple WWDC剛剛完結，最受關注的軟件更新當然是iOS 17。新版令iPhone更加個人化，也更具玩味。首先「電話」app加入「個人聯絡海報」功能，用戶可以度身訂造撥電時的現身面貌，並可以編輯美化相片或Memoji，例如加入搶眼的排版和字體顏色。相信此功能會很受女士歡迎，因為可影到靚一靚讓更多朋友見到，致電男友時仲要全屏幕顯示，若加埋「我是XX的女朋友」等字眼，一個電話即可宣示「主權」，阻止男友偷食！

「訊息」app加入全新表情符號貼圖，用戶可從相片中擷取主體製作「原況貼圖」，並為它們加入效果。另外鍵盤亦新增位置，將所有貼圖集中一處，更方便使用。新版「待機模式」帶來全屏幕體驗，充電時可自訂各式各樣時鐘風格、相片或小工具，讓用戶離遠一覽資訊。

其他iOS 17新功能仲有好多，例如「Live Voicemail」功能讓用户在有人留言時看到實時轉錄文字，並決定是否要接起電話。FaceTime現支援語音及視像訊息，當對方未能回應時，他們可以分享訊息，供對方有時間時查看。「訊息」app新增「報平安」功能，家人或朋友會在用户抵達目的地時自動收到通知，中途受阻則會向家人臨時傳送裝置位置、電池電量及流動網絡服務狀態等資訊。

特別一提，iOS 17為AirDrop帶來新的傳送方式，只需將兩部iPhone或將iPhone與Apple Watch放近，即可透過「NameDrop」功能分享聯絡人資料。用户亦可使用相同方式，與身邊使用iPhone的親友分享內容或開啟「同播同享」，一起聽歌、睇戲或打機。iOS 17將於今年秋季以免費軟件更新方式為iPhone Xs或更新的型號推出。