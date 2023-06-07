梁釗峰化身「遺憾整理師」　談善言爆「身高差」笑料

歌手梁釗峰早前完成台灣越野跑挑戰賽後，最近展開一個名為「遺憾與遺憾之間的一切」的歌映連載劇場，推出4首以「遺憾」為主題的新歌，第一主打歌《已……（3235）》MV昨晚（6日）正式面世。為連接每首歌的MV，釗峰飾演「遺憾整理師」作為故事脈絡。

《已……（3235）》MV釗峰邀來梁仲恆（阿炳）及談善言主演，釗峰「客串」演出，但跟場跟足十多小時，他笑言已想向兩位演員偷師。釗峰歌迷會亦安排了約廿位成員幫手亮相，他親手送上小禮物答謝歌迷。雖然拍足一晚，但釗峰依然精神奕奕：「好感激公司畀我任性地去擊殺呢個『遺憾』project。今年出4首歌，又拍4個有連續性但唔同嘅MV喎，一次過滿足晒我嘅願望，真係好開心！」

受訪時釗峰、阿炳和談善言並排而立，身為主人翁的釗峰笑說：「我同阿炳經常見面、食飯及睇騷，從未試過兩個人企埋一齊，佢好高。」談善言打趣因為阿炳與自己有身高差，所以拍攝時鬧出笑料：「有場戲我哋喺樓梯向下跑，因為佢太高，鏡頭影到我但佢個頭被門框遮住咗。其實今次好多戲份都好傷心，但有時阿炳會爆肚，令大家忍唔住笑。」釗峰說亦在場派美食，慰勞台前幕後工作人員。