應智越做音樂劇同靚女勁親暱：好尷尬！

由雷有輝、應智越（細貓）、鍾舒祺、陳伊霖及梁雪瑤等主演的一連5場原創音樂劇《得個夢。冇銀用》，今晚（7日）假灣仔藝術中心正式公演，眾人於開騷前拜神切燒豬祈求演出順利，並為兩位壽星女梁雪瑤和陳伊霖送上蛋糕及唱生日歌。而細貓則獲Do姐（鄭裕玲）送上果籃祝賀。

雷有輝直言開心終於開騷：「綵排嗰陣已經好想快啲將成果帶畀觀眾。」細貓則表示相處多月已和大家成了「一家人」：「以往通常一個人喺台上表演，今次有一家人一齊，大家都用享受嘅心情去玩，有時真係唔記得1、2句台詞，都有佢哋喺側邊幫到手。」

劇中雷有輝與細貓也有舞蹈場口，雷有輝笑言已記熟舞步：「其實跳舞先係我強項，哈哈！要多謝排舞師安排啲簡單，但睇落似高難度嘅舞步畀我。」至於以往跳韓式舞蹈較多的細貓，表示今次會有感情線，與拍檔陳伊霖會有些頭貼頭及攬腰等親暱動作：「第一次試感情戲，又未試過同女仔一齊跳舞，有少少緊張同尷尬，所以事前同導演、演員要溝通好。」他又隨即與雷有輝來個「Hehe版」示範，雷有輝更笑指也曾向導演爭取與細貓共舞這個機會：「細貓雖然男女通吃，但就係唔吃我，可能我係港式唔係韓式，留返Part2先。」他表示若反應好不排除會有Part2。

問到他已多次延期的個唱何時才舉行？他說：「唔緊要最緊有得做，都延期4次已經習慣咗，或者做咗太極嗰個先，依家構思緊。（有冇太極兄弟入嚟撐你音樂劇？）佢哋會，不過唔肯同我講邊場，你知啦我一甩嗰陣佢哋應該係笑得最大聲嗰班，所以我會盡量當佢哋唔喺度。」