一舞傾城︱同陳法蓉坐大髀錫錫　唐文龍：都有壓力架！

陳法蓉與唐文龍於TVB劇《一舞傾城》中飾演夫妻，其中一場法蓉坐在唐文龍大髀兼錫錫，甜度爆錶，法蓉受訪時透露與文龍是首次合作，她說：「呢套劇除咗楊明同文凱玲，所有人都係第一次合作。同文龍合作得好愉快，佢係一個好特別嘅演員，好多嘢佢都有自己嘅諗法，大家有商有量，同埋佢有句口頭禪，就係『傳說中嘅陳法蓉』，佢話佢好多朋友都好喜歡我，好羨慕佢可以同我合作演夫妻！」

她續指《一舞》賣點是「情」：「除咗我同一班姊妹嘅情，仲有我同文龍嘅一段情都好重要。劇中佢坐咗廿幾年監，後生時冇得同佢好Enjoy咁拍拖，到依家咁上下年紀，佢終於放監出嚟重聚，終於唔使隔住玻璃咁探監，嗰種重逢嘅感覺係好特別。我都有同文龍講，只要將呢種情呈現到出嚟，觀眾就會好鍾意。」

文龍則大讚法蓉是女神，他說：「記得第一日開工時，我喺化妝間化緊妝，佢喺後面經過時好Cute話『老公點呀？我哋第一次合作喎』，佢好Nice咁主動破咗冰先，令到我哋更容易互動去演啲甜蜜戲份。」提到與法蓉有不少親熱戲份，文龍坦言：「都有啲壓力架，始終佢都係女神，但我哋都好合拍，同埋法蓉好快投入角色，大家可以好放心咁去發揮。」

而TVB官方日前發放《一舞傾城》NG花絮片，其中一幕陳星妤的戲服鈎住了姚子羚的衫，瞬間變成連體嬰的二人忍不住爆笑，同場的楊明則很有風度地幫二人解圍。另一場蔡潔與法蓉姐在露台拍攝傾偈場口，期間有一隻「飛天小強」突襲蔡潔衫上，法蓉即時嚇到尖叫，蔡潔則處變不驚，用手輕輕彈走「飛天小強」，果然是女中豪傑！